🇲🇽 ¡México en fiesta! El Tricolor se impone ante Corea del Sur y desata la emoción mundialista

¡México está de fiesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026! El Tricolor consiguió una importante victoria ante Corea del Sur en un duelo lleno de intensidad, emociones y momentos clave que hicieron vibrar a la afición. Con un ambiente espectacular en las gradas y un partido disputado de principio a fin, la Selección Mexicana logró imponerse y desatar la euforia nacional. Revive los mejores momentos, las jugadas decisivas y la celebración que confirma una noche inolvidable para el futbol mexicano.

