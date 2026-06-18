🇲🇽 ¡México en fiesta! El Tricolor se impone ante Corea del Sur y desata la emoción mundialista
México celebra una victoria llena de emoción ante Corea del Sur en un partido intenso del Mundial 2026, donde la afición vivió momentos de pura euforia.
¡México está de fiesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026! El Tricolor consiguió una importante victoria ante Corea del Sur en un duelo lleno de intensidad, emociones y momentos clave que hicieron vibrar a la afición. Con un ambiente espectacular en las gradas y un partido disputado de principio a fin, la Selección Mexicana logró imponerse y desatar la euforia nacional. Revive los mejores momentos, las jugadas decisivas y la celebración que confirma una noche inolvidable para el futbol mexicano.