Conoce todos los jugadores que no estarán con México en el Clásico Mundial de Béisbol

México pasó de ilusionarse con un roster “de lujo” a encender las alarmas de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego de que últimamente se acumularan una serie de ausencias por decisiones personales, restricciones de MLB y, sobre todo, trabas de seguro médico.

Ahora el reto para el cuerpo técnico no es únicamente reemplazar el talento que ofrecían los ahora ausentes, sino reconstruir roles y planes de juego a contrarreloj, justo cuando el Clásico Mundial está a una semana de iniciar.

Pastelazo en el Clasico Mundial de Beisbol

Bajas completas de México para el Clásico Mundial 2026

El primer golpe fuerte fue el de Ramón Urías, infielder que decidió no participar para concentrarse en su adaptación con los Cardenales de San Luis tras su reciente firma, priorizando la preparación para el Spring Training y la pelea por un lugar en el roster. Su ausencia empujó un movimiento inmediato, el de la convocatoria del joven Nacho Álvarez Jr., de solo 22 años.

Las bajas continúan y es que el lanzador abridor José Urquidy quedó fuera al no obtener autorización por temas vinculados al seguro médico después de su cirugía de codo, un escenario que hoy se repite en varias selecciones.

También se cayó Isaac Paredes, antesalista que no recibió permiso de su organización, los Astros de Houston. Paredes era sin duda una de las principales armas ofensivas del equipo y su salida deja un hueco significativo en el lineup.

A la lista se sumó Taj Bradley, quien optó por no asistir para enfocarse en su preparación rumbo a su primera temporada completa con los Mellizos de Minnesota, reflejando la tendencia de priorizar salud y estabilidad para rendir de mejor manera en la venidera justa de Las Mayores.

Cody Ponce quedó fuera por ajustes deportivos del roster; Aaron Sánchez no fue considerado tras evaluación del cuerpo técnico y Marcelo Mayer se quedó fuera por decisión de los Medias Rojas de Boston de priorizar su desarrollo en Ligas Menores de cara a la zafra 2026.

Las bajas de México no son exclusivas para ellos

El debate de la falta de aprobación de permisos y de seguros médicos no es exclusivo de México y está pegando con fuerza en equipos latinos, sobre todo. Venezuela ha sido una de esas selecciones que más se ha visto afectada por ese tema, perdiendo piezas clave como Miguel Rojas, José Altuve, José Alvarado y más. Por otro lado, Francisco Lindor, José Berríos, Alexis Díaz y Carlos Correa son las algunas de las bajas más significativas para Puerto Rico.

Aunque los contratos de MLB son garantizados, el seguro protege a los equipos ante una lesión en el Clásico Mundial, por lo que algunas veces las empresas aseguradoras optan por no arriesgar con peloteros que tienen antecedentes recientes de problemas físicos.

Un caso famoso es el de Edwin Díaz en 2023, quien se lesionó gravemente en la celebración de un juego ganado y el seguro evitó que los Mets de Nueva York pagaran su salario.