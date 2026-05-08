OFICIAL: México ESTRENARÁ estadio el 22 de mayo con gradas inspiradas en textiles indígenas

El próximo 22 de mayo, México tendrá un nuevo estadio cuando los Guerreros de Oaxaca de la Liga Mexicana de Beisbol inauguren el Yu'Va, su nueva casa con capacidad para 8 mil personas y que promete ser uno de los inmuebles deportivos más bonitos del país.

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Guerreros de Oaxaca inaugurarán el Estadio Yu'va

Las gradas del Estadio Yu'Va, nueva casa de los Guerreros de Oaxaca, estarán inspiradas en los textiles teñidos oaxaqueños de grana cochinilla y su nombre significa "Juego de Pelota" en lengua mixteca.

El inmueble, que tendrá capacidad para 8 mil espectadores, será 100% sustentable y contará con detalles artísticos del artista plástico Fernando Toledo, principalmente en las rejas que los rodean, junto con otros 20 destacados artistas.

El Estadio Yu'Va será el mejor iluminado de Latinoamérica, de acuerdo con el presidente del equipo, Guillermo Spíndola Morales, gracias a sus más de 2 mil 500 luces en la zona de infield y el mismo número en el outfield.

El Yu'Va tendrá un estacionamiento con capacidad para 250 automóviles, pero el acceso será a través de sistema de venta de lugares por internet para que los aficionados puedan llegar a un lugar ya designado.

Por su parte, el diamante tendrá un sistema de pasto sintético que evitará las sensaciones de calor extremo, mientras que en temporada de lluvias los aficionados no tendrán inconvenientes gracias a su estructura techada.

El Estadio Yu'Va será estrenado el próximo 22 de mayo con motivo de los 30 años del equipo y su primer partido será durante la serie ante los Conspiradores de Querétaro.

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