Ya dirigió varios equipos de la Liga BBVA MX y dice que es mejor DT que André Jardine

Mientras que surgieron nuevas noticias sobre Luis Ángel Malagón y su lesión, el Club América ahora tuvo una insólita situación con su entrenador André Jardine. Pues un director técnico que dirigió en varios equipos de la Liga BBVA MX aseguró que es mejor como DT que el brasileño que hoy está en las Águilas. Además, él ya dirigió en Coapa.

Así como América tomó una decisión para evitar problemas con la Selección Mexicana, el que no evitó meterse en problemas fue Miguel Herrera en la última entrevista que brindó. Pues en una entrevista con juegos donde le presentaron el nombre de 10 entrenadores, el “Piojo” puso por debajo de él al brasileño que hoy está en el Nido.

André Jardine se refiere al futuro del América|Azteca Deportes

De los 10 entrenadores que le presentaron al “Piojo” Herrera, este eligió como superiores a Ricardo La Volpe y al "Tuca" Ferretti, mientras que puso a Antonio Mohamed en su mismo nivel. Sobre si André Jardine es superior a él, el flamante entrenador del Atlante tuvo un contundente “no” como respuesta.

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Los números de Miguel Herrera en Club América

Mientras que Miguel Herrera ganó un título con la Selección Mexicana (Copa Oro de la Concacaf 2015), sus mayores éxitos se dieron en las Águilas. De acuerdo a los datos aportados por Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas, los números del “Piojo” en el Club América fueron estos:

277 partidos dirigidos

142 victorias

66 empates

69 derrotas

4 títulos ganados

Campeón Liga MX Clausura 2013

Campeón Liga MX Apertura 2018

Campeón Copa MX Clausura 2019

Campeón de Campeones 2019

Los números de André Jardine como entrenador de Club América

De acuerdo a las estadísticas reunidas en estos más de 1,000 días en el Club América, estos son los números de André Jardine como entrenador de las Águilas: