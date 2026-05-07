Ya dirigió varios equipos de la Liga BBVA MX y dice que es mejor DT que André Jardine
El entrenador de Club América fue desafiado por otro DT que ha dirigido a varios equipos en México
Mientras que surgieron nuevas noticias sobre Luis Ángel Malagón y su lesión, el Club América ahora tuvo una insólita situación con su entrenador André Jardine. Pues un director técnico que dirigió en varios equipos de la Liga BBVA MX aseguró que es mejor como DT que el brasileño que hoy está en las Águilas. Además, él ya dirigió en Coapa.
Así como América tomó una decisión para evitar problemas con la Selección Mexicana, el que no evitó meterse en problemas fue Miguel Herrera en la última entrevista que brindó. Pues en una entrevista con juegos donde le presentaron el nombre de 10 entrenadores, el “Piojo” puso por debajo de él al brasileño que hoy está en el Nido.
De los 10 entrenadores que le presentaron al “Piojo” Herrera, este eligió como superiores a Ricardo La Volpe y al "Tuca" Ferretti, mientras que puso a Antonio Mohamed en su mismo nivel. Sobre si André Jardine es superior a él, el flamante entrenador del Atlante tuvo un contundente “no” como respuesta.
TE PUEDE INTERESAR:
- Pasó sin pena ni gloria en Tigres y ahora tiene a su equipo en la final, en busca del bicampeonato
- Oportunidad soñada: André Jardine le daría lugar al joven que todos quieren en América para visitar a Pumas
- Vale 100 millones en Club América, Jardine lo ignora y otro equipo de la Liga BBVA MX ya se lo pidió prestado
Los números de Miguel Herrera en Club América
Mientras que Miguel Herrera ganó un título con la Selección Mexicana (Copa Oro de la Concacaf 2015), sus mayores éxitos se dieron en las Águilas. De acuerdo a los datos aportados por Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas, los números del “Piojo” en el Club América fueron estos:
- 277 partidos dirigidos
- 142 victorias
- 66 empates
- 69 derrotas
- 4 títulos ganados
- Campeón Liga MX Clausura 2013
- Campeón Liga MX Apertura 2018
- Campeón Copa MX Clausura 2019
- Campeón de Campeones 2019
Los números de André Jardine como entrenador de Club América
De acuerdo a las estadísticas reunidas en estos más de 1,000 días en el Club América, estos son los números de André Jardine como entrenador de las Águilas:
- 161 partidos dirigidos
- 85 victorias
- 40 empates
- 36 derrotas
- 5 títulos ganados
- Campeón Liga MX Apertura 2023
- Campeón Liga MX Clausura 2024
- Campeón de Campeones 2024
- Campeón Supercopa MX 2024
- Campeón Liga MX Apertura 2024.