Los cuatro boxeadores mexicanos que pelearían en septiembre en Arabia Saudita, encabezados por Canelo Álvarez

El 12 de septiembre sucedería una de las veladas más memorables en el boxeo, cuando se celebre en Arabia Saudita una función con peleadores mexicanos, encabezados por Saúl Canelo Álvarez, quien estaría enfrentando en Riad a Christian Mbilli, el actual campeón de peso supermediano por el Consejo Mundial de Boxeo.

Aunque no hay confirmaciones y anuncios, el propio entrenador y manager de Canelo, Eddy Reynoso explicó a TV Azteca el sábado pasado tras la victoria de Jaime Munguía, que el siguiente reto para el tapatío será en Arabia Saudita y que el rival que está en el tintero es Mbilli.

Explicó también que para esa memorable función, Jaime Munguía se estaría subiendo al evento para tener la primera pelea exponiendo su campeonato de peso supermediano por la Asociación Mundial de Boxeo.

En el caso de Munguía suena Osleys Iglesias, el cubano invicto que en 15 peleas ha noqueado en 14 ocasiones; pero hay otros dos peleadores que podrían entrar en la ecuación y medirse ante el tijuanense.

Divino Espinoza y Picasso acompañarían velada en Arabia Saudita

Otros peleadores que podrían aparecer, son Rafael Divino Espinoza y Alan David Rey Picasso. El campeón de peso pluma por la OMB ya adelantó que estará el 12 de septiembre en ese ring pero faltan anuncios y el contrincante que tendrá de frente en el encordado.

Finalmente Picasso podría subirse a esa flamante cartelera y en los pesos supergallos tener su retorno luego de haber enfrentado a Naoya Inoue y haber caído en su intento de derrotar al Mounstro en diciembre del 2025.

Si el evento se concreta, será una de las carteleras más relevantes en México por las figuras que aparecerán y al haber al menos tres campeonatos en juego en Riad.

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