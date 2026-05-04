México hizo historia en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados Pekín 2026

La selección mexicana tuvo una sobresaliente actuación en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, celebrada en Pekín, consolidándose como una de las delegaciones más fuertes del certamen y confirmando su lugar en la élite internacional de la disciplina.

Desde las primeras jornadas, los clavadistas mexicanos mostraron regularidad y alto nivel técnico frente a potencias como China. Uno de los resultados más destacados llegó en el trampolín sincronizado de 3 metros, donde la dupla conformada por Osmar Olvera y Juan Celaya consiguió la medalla de plata tras una ejecución precisa que los colocó en el segundo lugar del podio, solo detrás de los anfitriones.

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El equipo mexicano también brilló en la prueba mixta por equipos, en la que Randal Willars, Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo y el propio Olvera lograron otra medalla de plata. La actuación grupal destacó por su sincronización y consistencia en cada ronda, superando a varias selecciones de alto nivel.

En las pruebas individuales, Randal Willars volvió a ser protagonista al obtener la medalla de plata en la plataforma de 10 metros, quedando muy cerca del primer lugar gracias a una serie de clavados de alto grado de dificultad. Por su parte, la pareja integrada por Kevin Berlín y Willars sumó una medalla de bronce en la plataforma sincronizada, aportando al medallero nacional.

David “Monstruo” Benavidez vs Gilberto “Zurdo” Ramírez | PELEA COMPLETA | Box Azteca

En total, México cerró su participación con cinco preseas: tres de plata y dos de bronce, resultado que le permitió ubicarse en el segundo lugar del medallero general, solo por detrás de China. Este desempeño refleja el buen momento que atraviesan los clavados mexicanos, con una combinación de experiencia y juventud que ha dado resultados consistentes en competencias internacionales.

La actuación en Pekín no solo reafirma el prestigio de México en esta disciplina, sino que también ilusiona de cara al proceso olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el país buscará mantenerse como protagonista.

