México en Juegos Olímpicos: las mujeres han ganado más medallas olímpicas desde 2004

Sigue el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y la historia de México en los años recientes realmente tiene a las mujeres como las grandes ganadoras. Aunque sí se han levantado diversas figuras masculinas, nada como lo ofrecido por las atletas mexicanas. Este es un resumen estadístico de lo que pasó desde Atenas 2004.

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¿Cuántas medallas olímpicas ganaron las mujeres para México?

Pese a que muchos de los usuarios de redes sociales se empecinan en criticar los logros de los atletas en los distintos procesos olímpicos, se han levantado casos de medallas olímpicas. Por eso este análisis estadístico de lo que ha ocurrido en la última década deja datos bastante interesantes de lo que México consiguió gracias a las mujeres y a los hombres.

El país tricolor ganó desde Atenas 2004 30 medallas en los Juegos Olímpicos. Y de esas 30 medallas, el 60% fueron conseguidas por las mujeres competidoras en distintas disciplinas. De ahí, el 37% las ganaron los hombres y el 3% restante llegaron gracias a competiciones mixtas.

En más de los datos recogidos, pero ya a nivel histórico, las mujeres han ganado 21 medallas en total. En esa repartición se concretaron 11 terceros lugares, ocho segundos puestos y dos ocasiones donde gracias a las representantes femeninas el himno nacional sonó en las sedes olímpicas. El primer metal dorado llegó gracias a Soraya Jiménez en Sidney 2000 y ocho años después quien repitió la hazaña fue María del Rosario Espinoza.

¿Cuáles son los deportes donde las mujeres le dieron medalla a México de manera exclusiva?

Aunque se han repetido disciplinas (clavados por ejemplo) donde mujeres y hombres han representado a México con triunfos de altísimo nivel, hay tres disciplinas donde solamente las representantes femeninas han pisado el podio para la delegación tricolor. Estas son Halterofilia, Esgrima y Judo.

Desde Atenas 2004, México tiene 30 medallas olímpicas, el 60% de ellas han sido ganadas por mujeres.



60% en pruebas femeniles ♀️

37% en pruebas varoniles ♂️

3% en pruebas mixtas ♂️♀️



En toda la historia, las mujeres mexicanas han ganado 21 medallas olímpicas: 2🥇 8🥈 11🥉



En… pic.twitter.com/1hPGLH0ImK — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 8, 2026

En el caso más reciente (París 2024) se tienen a cuatro atletas ganando medalla, aunque solamente fueron dos “triunfos”. Prisca Awiti ganó la plata en Judo, mientras que Ángela Ruiz, Paula Vázquez y Alejandra Valencia consiguieron el bronce en Tiro con Arco en equipos.