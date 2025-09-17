¡En el Top 3! México entre las selecciones más CARAS del Mundial

La Selección Mexicana de Futbol sub-20 encarará el Mundial de la categoría con una de las mejores generaciones que ha tenido nuestro futbol en los últimos años. Los nombres como Gilberto Mora y Obed Vargas resaltan de primer toque y eso conlleva a que México sea una de las favoritas para llevarse el torneo y también en estar en el top-3 de las plantillas más caras del torneo internacional.

Según el portal especializado Transfermarkt, México es el tercer combinado más valioso del certamen solo por debajo de dos potencias futbolísticas; Brasil y España. Los dirigidos por Eduardo Arce están valuados en casi 31 millones de euros y eso se debe principalmente al volante de los Seattle Sounders, quien está valuado en ocho millones de euros.

Las selecciones más caras del Mundial sub-20

El cuadro sudamericano está muy alejado en la cima gracias a sus figuras y el recorrido que tienen sus futbolistas en la primeras divisiones. En el caso de nuestro país, Gilberto Mora ya sabe lo que es ser campeón con la Selección Mexicana mayor y también destacan nombres como el de Elías Montiel de los Tuzos del Pachuca.



Selección Valor estimado de la plantilla Brasil €86.55 millones España €39.45 millones México €30.60 millones Italia €21.48 millones Francia €11.75 millones Marruecos €11.03 millones Colombia €10.75 millones

Grupo de la muerte

Caso curioso es el que tendrá México en este Mundial sub-20 y es que los pupilos de Arce comparten sector justamente con Brasil y España, además del combinado de Marruecos. Por ello, alguna de las tres selecciones más valiosas del certamen se quedará fuera en la ronda de eliminación directa.

Finalmente, esta generación de México podría ser la que represente al país en el Mundial del 2030. Jugadores como Vargas, Mora, Montiel, Fimbres, Levy y Camberos estarán a prueba para futuras convocatorias de Javier Aguirre. El debut de México será el 29 de septiembre ante Brasil a las 5:00 pm en Chile.