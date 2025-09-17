Ella es Fani Stipkovic, esposa de ex Chivas y que dejó un recadito para México en plenas fechas patrias

Chivas es considerado el equipo más mexicano de toda la Liga BBVA MX y lo vivió al máximo este fin de semana tras vencer al América. Su tradición dicta que sus futbolistas deben de ser mexicanos, aunque a veces los entrenadores y directivos no lo sean. El español Fernando Hierro tuvo un paso fugaz por Verde Valle. Aunque se fue repentinamente a Arabia Saudita tiene un recuerdo que siempre le recordará a México. Su esposa Fani Stipkovic publicó en sus redes sociales una imagen de su hijo, recordando que nació en el país.

Con la leyenda “un pedacito de mi corazón siempre se quedará en México. Feliz Día de la Independencia a esta tierra de magia y recuerdos inolvidables”, Fani Stipkovic celebró el Día de la Independencia de México. El Rebaño juega ante Tigres un partido pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025. Fani Stipkovic es una reportera y presentadora de la televisión croata. Tiene 43 años y es la esposa del exfutbolista del Real Madrid, Fernando Hierro.

Stipkovic también ha trabajado como modelo de importantes marcas. La croata y el español se casaron en México mientras Hierro era director deportivo de Chivas. Aquí nació su bebé y posteriormente emigraron a Arabia Saudita para dirigir al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Fani en Instagram tiene más de 147 mil seguidores y en dicha red social publica y relata su día a día.

¿Cómo le fue a Fernando Hierro en Chivas?

El directivo español Fernando Hierro estuvo como director deportivo al frente de Chivas durante año y medio. Con el ibérico, el Rebaño logró calificar de manera directa a tres Liguillas. En la primera llegaron a la final, que posteriormente la perdieron ante los Tigres. Después avanzaron a los cuartos de final y luego a las semifinales. El Guadalajara igualó su mejor registro de puntos en torneos cortos en el Clausura 2023. El exdefensa central inspiró a que las fuerzas básicas retomaran su fuerza y se alzó el trofeo en la Sub18, Sub23 y el Tapatío.

Gracias a Fernando Hierro regresó el hijo pródigo a Chivas. Javier Hernández firmó con el Rebaño gracias al convencimiento del español. Además de “Chicharito”, también se reforzaron con futbolistas como: Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez, Oscar Whalley, Cade Cowell, Ricardo Marín y José Castillo. Los rojiblancos tenían un lema que después se hizo viral en redes sociales y era #ChivasDeHierro. El cuadro tapatío fue uno de los cuatro equipos con mayor puntaje total del año Apertura 2024-Clausura 2024, con lo que aseguró su participación en la Concachampions 2025.