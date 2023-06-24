México conquista medallas en halterofilia en los Juegos Centroamericanos

Este sábado 24 de junio de 2023, la delegación Mexicana logró sumar tres medallas más, luego de haber conseguido la primera el pasado viernes 23 de junio 2023 en tenis de mesa. Fue gracias a Juan Barco, Yesica Hernández y Andrea de la Herrán que pudieron sumar tres nuevas preseas.

La primera del día llegó gracias a Juan Barco que logró ganar la medalla de plata en halterofilia varonil en la prueba envión 55 kilogramos en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Fue la primera medalla que se ganó en la disciplina. En primer lugar quedó Miguel Suárez de Colombia, en segundo México y en tercero Winder Sánchez de Venezuela.

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El seleccionado nacional de 20 años, confesó para la CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) que la medalla marca el inicio de los juegos, llegó motivado y con el objetivo claro de ganar una medalla.

“Esta medalla marca un gran inicio en estos Juegos, estoy muy contento con el resultado; estuve cómodo en la competencia, aunque al inicio fue un poco complicado, pero pude salir bien en el envión y obtener este gran resultado”

Confesó que la medalla de plata le supo a oro porque la competencia estuvo muy peleada y lo tiene muy emocionado por su logro.

“Llegué aquí motivado, el objetivo siempre fue pelear y lograr una medalla, no sabía de qué color, pero gracias a Dios obtuvimos la plata, que me supo a oro porque estuvo muy peleada la competencia, por eso estoy muy emocionado”.

Por último, confesó que el resultado lo motiva para seguir representando a México y seguir viendo la bandera en alto.

Este resultado motiva, vamos por buen camino, pues es el principio de algo muy grande que viene y sé que en las próximas competencias será mejor; me gusta representar a mi país en esta disciplina y seguir viendo la bandera en alto”.

¡𝗣𝗟𝗔𝗧𝗔 𝗠𝗘𝗫𝗜𝗖𝗔𝗡𝗔! 🥈 🇲🇽

Juan Barco logra el subcampeonato en envión 55 kg. varonil de 𝐡𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐢𝐚, en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe #SanSalvador2023 🇸🇻.



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Medalla de plata en halterofilia femenil

La segunda medalla en llegar, fue la de Andrea De la Herrán que logró ganar la medalla de plata en la prueba arranque 49 kg de 𝐡𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐢𝐚 y la tercera fue de Yesica Hernández, que logró medalla tras cerrar en 2do. lugar del podio en la prueba envión 49 kg. de halterofilia.

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Yesica Hernández, logra medalla tras cerrar en 2do. lugar del podio en la prueba envión 49 kg. de 𝐡𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐢𝐚, en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe #SanSalvador2023 🇸🇻.



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