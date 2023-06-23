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Fútbol

México consigue su primera medalla en los Juegos Centroamericanos 2023

La primera presea de la Delegación Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 cayó en la disciplina de tenis de mesa por equipos femenil

Tenis de Mesa en los Juegos Centroamericanos

Escrito por: Oscar Rodríguez

La Delegación Mexicana ha sumado su primera medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. El equipo de tenis de mesa, conformado por Yadira Silva, Clio Bárcenas, Arantxa Cossío y Mónica Serrano, se ha colgado la medalla de bronce y con ello, completaron el podio en el Complejo Deportivo El Polvorín.

Luego de vencer a Cuba, equipo integrado por Daniela Fonseca, Estela Crespo, Idalys Lovet y Lizdainet Rodríguez, el conjunto mexicano vio la victoria por 3-2 en las semifinales del torneo.

Durante sus primeros dos partidos en los Juegos Centroamericanos, México tuvo como rivales a Costa Rica y El Salvador, a quienes pudo superar para avanzar a la instancia de Cuartos de Final, donde derrotaron a Colombia por 1-3.

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Primera medalla en El Salvador 2023

La primera medalla de México cayó antes de la inauguración oficial de la justa regional, la cual se va a llevar a cabo este viernes en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.

"Cuba es un país muy fuerte en esta disciplina y en estos Juegos, pero había posibilidades de obtener medalla, estamos contentas de ganar la primera para México, veníamos con la mentalidad de subir al podio en equipos”, comentó Clio Bárcenas, integrante del equipo mexicano tras colgarse la presea de bronce.

"Ahora tengo la edad suficiente y madurez, me siento bastante contenta y orgullosa de representar a México; para mí aún queda la prueba individual y sé que me va a ir bastante bien, seguimos seguras y la mente en alto", agregó luego de subir al podio.

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