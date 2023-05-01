Plata para México en el Mundial de Pentatlón Moderno

Una vez más Mariana Arceo y Manuel Padilla se suben al podio en el Mundial de Pentatlón Moderno en Budapest, Hungría, el equipo mixto formado por la jalisciense y el representante del Estado de México sumaron 1,374 puntos en la prueba de equipos mixtos y obtuvieron el subcampeonato del mundo.

La medalla de oro se la llevaron los representantes de Corea del Sur, Sunwoo Kim y Changwan Seoa, con 1,382 unidades y el bronce se lo llevó Francia con Jean-Baptiste Mourcia y Rebecca Castaudi con 1,368, esta es la segunda ocasión en menos de un mes que la dupla mexicana consigue medalla en la Copa del Mundo.

Dupla de élite

Con este resultado la dupla mexicana se ha consolida como una de las mejores del deporte, ya que acumula en su palmarés las preseas de segundo lugar de las tres Copas del Mundo de este año: El Cairo, Egipto, en marzo; Ankara, Turquía a principios de abril y ahora Budapest, Hungría.

El equipo mixto azteca abrieron la competencia con un tercer lugar en la prueba de esgrima, en la natación se ubicaron en el octavo lugar con muy poca diferencia de los primeros lugares, lo que los mantuvo por delante del ranking.

Para la prueba ecuestre, los mexicanos fueron los terceros mejores del mundo, a la prueba de tiro en carrera salieron como segundos y terminaron en tercer lugar con lo que consiguieron los puntos necesarios para llevarse la plata de Hungría.

Te puede interesar: México se lleva el oro por equipos en la Copa Mundial de Tiro con Arco

Mariana Arceo, entre el Top 3 del Mundo

La jalisciense además es una de las tres mejores del mundo en la disciplina y estará compitiendo en la prueba individual en la final de la Copa del Mundo en Turquía que se celebra el próximo mes, en donde podría conseguir su plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Te puede interesar: México gana el oro en la Copa de Naciones de ciclismo de velocidad