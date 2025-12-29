México obtuvo más de mil medallas en eventos internacionales en 2025; ¿es cierto?

Año con año es normal que se hagan recuentos de lo vivido para hacer un análisis de lo sucedido o simplemente para satisfacer el tema de la nostalgia. Ante eso, la CONADE comunicó que México consiguió poco menos de 2000 medallas en distintas competiciones internacionales. Aunque muchos indicaron que es una cifra exagerada, ya con la explicación se percibe como algo 100% real.

¿Es cierto que México consiguió poco menos de 2000 medallas?

Como primer punto es bueno indicar que México es un país referente en América Latina y pese a todas las complicaciones que los atletas tienen y han tenido históricamente, se suelen conseguir grandes triunfos. Por ello, siempre se mandan delegaciones a torneos infantiles, juveniles y a las grandes citas olímpicas o justas mundiales.

Además, el reporte de CONADE involucra rubros que probablemente no se tomen en cuenta por muchos de los aficionados al deporte o público en general. Y es que este conteo anual incluye actividades en deporte convencional y también en el deporte paralímpico. En ese sentido, el país tricolor siempre tiene representantes en los deportes adaptados.

Por ello, leer que México obtuvo más de 1800 medallas en 2025 toma un poco más de sentido. El reporte dictamina que 966 llegaron en deporte convencional y las otras 876 se concretaron en el deporte paralímpico.

¿En qué eventos México logró esa cantidad de medallas?

A lo largo del año, en Azteca Deportes se han anunciado los grandes triunfos de los atletas emblema rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ante eso, muchos de los deportistas que no tienen el foco mediático son los que concretaron estos números que lucen fenomenales para cerrar el 2025.

Y es que las competencias donde se han concretado estos grandes triunfos son los Campeonatos Mundiales, Copas del Mundo, Grand Prix, Juegos Panamericanos Junior, Campeonatos Centroamericanos, Panamericanos, etcétera. Y las medallas son en todas las pruebas existentes en competencia, tanto olímpicas como las que no son.