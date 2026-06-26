México y los países que terminaron INVICTOS y sin RECIBIR GOL en la historia de los Mundiales

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está siendo histórica para la Selección de México, quien fue la primera en clasificarse a la siguiente ronda del certamen como líder invicto y con paso perfecto luego de sumar 9 unidades de 9 posibles dentro del Grupo A del certamen deportivo.

Selección Mexicana enfrenta a River Plate en Argentina

México sorprendió a propios y extraños pues, después de obtener el triunfo ante Sudáfrica y contra Corea del Sur, volvió a la cancha del Estadio Ciudad de México para golear a Chequia, en un resultado que ayudó a que el cuadro nacional entrara a la historia de los Mundiales.

¿Qué países, como México, terminaron la fase de grupos sin recibir gol?

Para dar un poco de contexto, vale decir que México no solo terminó la fase de grupos con tres victorias, sino que además tuvo números por demás interesantes en donde registró seis goles a favor y ningún tanto en contra, esto gracias a las atajadas de Raúl Rangel y Guillermo Ochoa.

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¡VAMOS, MÉXICO! 👊



Festejos con pasión de nuestros guerreros que lo dejaron todo en la cancha. 💪#SomosMéxico pic.twitter.com/lorcV4tKVm — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

Es así como México, de la mano de Javier Aguirre y Rafael Márquez, han ingresado a un selecto grupo de países que han obtenido los mismos resultados o, al menos, similares en la primera ronda de los Mundiales, lo anterior destacando que estas son auténticas potencias a nivel internacional.

Lo hecho por México en este Mundial 2026 sucedió por primera vez en 1974 con la Selección de Holanda, situación que se repitió 12 años después con el combinado de Brasil. En Italia 1990 los anfitriones lograron dicho registro, mientras que las últimas dos veces se dieron con Argentina en 1998 y Uruguay en 2018.

El récord que Julián Quiñones está a punto de lograr con México

Con dos anotaciones hasta el momento (frente a Sudáfrica y Chequia), Julián Quiñones se encuentra a dos dianas de igualar lo hecho por Luis Hernández y Javier Hernández como los máximos goleadores mexicanos en la historia de los Mundiales, por lo que dicho récord aún se puede romper en esta edición.