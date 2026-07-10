México se enfrentaría a Perú en Fecha FIFA, tras el Mundial 2026 y como primera prueba para el Mundial 2030

Rafa Márquez, flamante director técnico del combinado nacional, y la Selección Mexicana buscan su primera prueba después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La primera ventana de partidos internacionales de la FIFA está programada para las semanas del 21 de septiembre al 6 de octubre en el que las selecciones podrían tener hasta cuatro partidos y el equipo representativo de México apunta a Sudamérica, específicamente a Perú, para su primer rival.

Azteca Deportes pudo saber por medio de una fuente que Perú está en pláticas para enfrentar en el marco de la Fecha FIFA de septiembre a México con sede en Estados Unidos. De acuerdo con la información provista, la Federación Peruana de Futbol (FPF) también está en negociaciones para enfrentar a Canadá durante la misma ventana de partidos internacionales.

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Perú no clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero tuvo partidos amistosos de alta exigencia. Antes de que comenzara el torneo enfrentaron a Haití, selección que compartió el Grupo C con Brasil, Marruecos y Escocia, y los vencieron 2-1. Además, visitaron la ciudad de Puebla en México, para batirse contra España, quien sigue con vida y enfrentará a Bélgica en los cuartos de final, en el Estadio Cuauhtémoc y el resultado fue de 3-1 a favor de “La Furia Roja”.

Un proyecto a largo plazo con continuidad, transición, entrega y compromiso por nuestra Selección y nuestro país. 👏



Las palabras de nuestro Director Técnico, Rafael Márquez en su Día 1. 🥹🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/HMZgfMqIwC — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Los antecedentes entre México y Perú

México y Perú se han enfrentado 16 veces entre partidos amistosos, Copas América y Campeonatos Panamericanos. El saldo es de siete triunfos para los norteamericanos, cinco para los sudamericanos y cuatro empates. El duelo más reciente entre ambas naciones fue un amistoso disputado en septiembre de 2022 donde el equipo dirigido por Gerardo Martino se impuso 1-0 con un gol de Hirving Lozano.

De los cinco juegos disputados en Copa América, el de la edición de 1997 fue el más importante porque era por el tercer puesto. Ahí, Luis “El Matador” Hernández consiguió el único gol del partido al 82’ y que significó un tercer lugar histórico en el torneo continental.