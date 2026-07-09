¿México campeón en 2030? Esta es la estrategia de Rafa Márquez para ganar el Mundial

Rafa Márquez ya comenzó su ciclo al frente de la Selección Mexicana con una idea de juego muy definida. Tras asumir el cargo, el entrenador dejó claro que busca construir un equipo protagonista. Su objetivo apunta más allá del presente y la base del proyecto ya genera expectativa en México rumbo al Mundial 2030.

El exdefensor llega como reemplazo de Javier Aguirre tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una propuesta inspirada en lo que desarrolló durante su paso por el Barça Atlètic. Rafa Márquez logró transmitir un estilo reconocible a sus equipos y ya hay varios detalles de su estrategia e ideas tácticas como DT.

Rafa Marquez

Rafa Márquez quiere un México con identidad de juego

El primer pilar de su propuesta es la posesión del balón. Para Márquez, controlar el juego no significa acumular pases sin intención. La prioridad es utilizar la pelota para generar profundidad, atacar con velocidad y someter al rival.

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Otro aspecto central será la presión alta para recuperar el balón. El técnico ha señalado en distintas ocasiones su admiración por Pep Guardiola y varios de esos conceptos aparecen en su modelo. Busca un equipo que ataque con muchos jugadores.

|Instagram: Rafael Márquez

Rafa Márquez apuesta por un 4-3-3 ofensivo

La alineación más usada por Rafa Márquez es el 4-3-3. La idea contempla extremos con libertad para moverse hacia el centro y laterales con constante participación en ataque.

Los defensores centrales deben construir el juego. Pues Márquez pretende contar con zagueros capaces de salir con el balón controlado, superar la presión rival y colaborar en la generación de las jugadas desde el fondo.

Márquez enfrentará varos torneos importantes antes de la justa mundialista de 2030.|@rafamarquez.a

El mediocampo será la base del proyecto de Rafa Márquez

El centro del campo ocupa un lugar clave para el nuevo DT de México. Busca un pivote y dos interiores con calidad técnica, capacidad para distribuir el balón y creatividad para conectar con los atacantes, como Sergio Busquets, Xavi y Andrés Iniesta.

Todos los títulos de Rafa Márquez con México cuando era jugador

Con la playera de la Selección Mexicana, el defensa tuvo un muy buen rendimiento. Gracias a eso Rafa Márquez pudo conquistar los siguientes 3 títulos: