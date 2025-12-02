¿México puede quedar en el mismo grupo que Argentina en el Mundial 2026? Esto dice la FIFA

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre y se conocerá el destino de la Selección de México en el próximo torneo internacional. El cuadro dirigido por Javier Aguirre será cabeza de serie y estará en el Grupo A por lo que será protagonista del duelo inaugural, pero, ¿Argentina podría estar en el mismo grupo que México? La respuesta es NO.

México, Canadá y Estados Unidos al ser anfitriones de la justa mundialista serán cabezas de serie y los demás serán sacados del ranking de la FIFA el cual lidera el combinado español y en segundo lugar esta la Albiceleste. Es por ello, que México y Argentina no pueden estar en el mismo sector y en caso de que se vean las caras en el Mundial 2026, será en una fase de eliminación directa.

Cabe recordar que, México será la cabeza del Grupo A, Canadá del sector B y los Estados Unidos del grupo D, las otras cabezas de serie se sortearán entre los primeros lugares del ranking de la FIFA. España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania son las otras cabezas de serie y hasta el sorteo se sabrá en que sector estarán.

El sorteo mundialista se ve por TV Azteca Deportes

Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá con la participación de 48 selecciones por primera vez y que podrás ver en VIVO y GRATIS a través de Azteca 7 a partir de las 10:45 horas tiempo del centro de México.

El mejor equipo de transmisión deportiva mexicana te llevará hasta la comodidad de tu hogar o lugar de trabajo todos los detalles de este histórico sorteo mundialista en el que por primera vez tendremos 48 selecciones y se llevará a cabo entres diferentes países del mundo.