deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¿México puede quedar en el mismo grupo que Argentina en el Mundial 2026? Esto dice la FIFA

La Selección de México será la cabeza del grupo A, mientras que, la Albiceleste también será cabeza de un sector gracias a su posición en el ranking FIFA.

México Sorteo Mundial
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Mundial México 2026
Compartir

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre y se conocerá el destino de la Selección de México en el próximo torneo internacional. El cuadro dirigido por Javier Aguirre será cabeza de serie y estará en el Grupo A por lo que será protagonista del duelo inaugural, pero, ¿Argentina podría estar en el mismo grupo que México? La respuesta es NO.

Te puede interesar: OFICIAL: Pumas presenta a su NUEVO DT para el Clausura 2026

México, Canadá y Estados Unidos al ser anfitriones de la justa mundialista serán cabezas de serie y los demás serán sacados del ranking de la FIFA el cual lidera el combinado español y en segundo lugar esta la Albiceleste. Es por ello, que México y Argentina no pueden estar en el mismo sector y en caso de que se vean las caras en el Mundial 2026, será en una fase de eliminación directa.

Cabe recordar que, México será la cabeza del Grupo A, Canadá del sector B y los Estados Unidos del grupo D, las otras cabezas de serie se sortearán entre los primeros lugares del ranking de la FIFA. España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania son las otras cabezas de serie y hasta el sorteo se sabrá en que sector estarán.

El sorteo mundialista se ve por TV Azteca Deportes

Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá con la participación de 48 selecciones por primera vez y que podrás ver en VIVO y GRATIS a través de Azteca 7 a partir de las 10:45 horas tiempo del centro de México.

El mejor equipo de transmisión deportiva mexicana te llevará hasta la comodidad de tu hogar o lugar de trabajo todos los detalles de este histórico sorteo mundialista en el que por primera vez tendremos 48 selecciones y se llevará a cabo entres diferentes países del mundo.

Selección Mexicana
Selección Argentina
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×