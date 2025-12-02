OFICIAL: Pumas presenta a su NUEVO DT para el Clausura 2026

Pumas ha anunciado nuevo entrenador de cara al Torneo Clausura 2026. Luego de haber quedado fuera de la Liguilla del Apertura 2025, certamen en el que Tigres se hizo del campeonato, el conjunto femenil de la UNAM dio a conocer la llegada de Roberto Medina al banquillo, quien llega a ocupar el cargo luego de la salida de Marcello Frigério.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Fecha y hora del partido de México vs Portugal y Cristiano Ronaldo rumbo al Mundial 2026

"Roberto Medina vuelve a casa a escribir un nuevo capítulo en la historia de Pumas. Su experiencia, visión y compromiso llegan para impulsar un proyecto que busca competir y honrar nuestros colores. ¡Bienvenido, Roberto!", se lee en las redes sociales del Club Universidad Nacional.

Roberto Medina vuelve a casa a escribir un nuevo capítulo en la historia de Pumas.



Su experiencia, visión y compromiso llegan para impulsar un proyecto que busca competir y honrar nuestros colores.



¡Bienvenido, Roberto! 💙💛#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/Ys3UtsPM40 — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) December 2, 2025

Durante el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, el cuadro del Pedregal no pudo meterse a la Fase Final del certamen luego de quedar en el lugar 11 de la tabla general. Pumas tuvo un registro de 23 puntos, resultado de siete victorias, dos empates y ocho derrotas, dando así por terminada la etapa de Marcello Frigério al frente del equipo.

Roberto Medina fue CAMPEÓN con Tigres Femenil

Anteriormente, Roberto Medina ya ha tenido éxito en la Liga BBVA MX Femenil. El entrenador se hizo de tres campeonatos al mando de Tigres, dos de Liga y un Campeón de Campeones. Entre otros equipos femeniles, el nuevo estratega de Pumas ha estado al mando del Atlas y la Selección Mexicana Sub-20.

Te puede interesar: OFICIAL: México enfrentará vs Portugal de Cristiano Ronaldo y a Bélgica de Thibaut Courtois antes del Mundial 2026