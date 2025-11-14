OFICIAL: El RIVAL de México en Octavos de Final del Mundial Sub-17

Este viernes 14 de noviembre del 2025, la Selección Mexicana logró sorprender en el Mundial Sub-17 al eliminar a Argentina en tanda de penales para conseguir avanzar a los Octavos de Final y mantener viva su esperanza de ganar su tercer Copa del Mundo de la categoría de su historia.

Con la victoria, México ya conoce a su rival de la siguiente ronda y se enfrentará a Portugal que de igual forma logró avanzar al derrotar 2-1 a Bélgica en 16avos de Final.

Así fue la victoria de México vs Argentina en dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

México ha sido una sorpresa en el torneo Mundial Sub-17, primero logró avanzar a 16avos de final como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

A pesar de perder dos partidos en la fase de grupos, le terminó alcanzado a la Selección Mexicana para clasificar, por lo que llegaba como la menos favorita ante Argentina pues la Albiceleste logró pasar en primer lugar de su grupo, siendo invicta y como una de las candidatas a poder pelear por el título.

En un partido cerrado que dominó por grandes lapsos Argentina pero que no logró concretar las jugadas para tener una mayor ventaja, el encuentro terminó empatado 2-2 en los 90 minutos con goles de Tulián, Closter y doblete Gamboa.

En tanda de penales, la Selección Mexicana aseguró su boleto luego de que López atajo el penal de Bouhier y que cobraron de forma perfecta al conseguir marcar sus cinco goles.

