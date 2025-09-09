¡CONFIRMADO! México sufre BAJA CLAVE para enfrentar a Corea del Sur

A pocas horas del partido de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, el equipo de Javier Aguirre tiene otra baja, misma que se suma a la ausencia de Edson Álvarez por lesión.

César Montes es baja de México vs Corea del Sur

La Federación Mexicana de Futbol, fue notificada de que César Montes no va a poder estar disponible para el juego de esta tarde en la cancha del Geodis Park, pues el zaguero fue expulsado durante el partido ante Japón del pasado 6 de septiembre, compromiso en el que México y los ‘Samuráis Azules’ empataron sin anotaciones en Oakland.

El castigo para el defensor que milita en el Lokomotiv de Moscú es de un partido tras ver la tarjeta roja al minuto 90 contra los japoneses, pues el zaguero tuvo una intervención cortando una jugada de peligro del rival.

Esta tarde, la Selección Mexicana comandada por el ‘Vasco’ se mide a Corea del Sur en otro partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El conjunto de los ‘Tigres de Asia’ encara el compromiso luego de haber derrotado a Estados Unidos por marcador de 2-0. Cabe recordar, que la escuadra dirigida por Hong Myung-bo ya tiene su boleto al Mundial del año entrante.

En el historial, México y Corea del Sur se han enfrentado en 14 ocasiones y el equipo dirigido por Javier Aguirre tiene ventaja, pues sostiene una marca de ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas ante la escuadra nacional de Asia.

El partido amistoso entre la Selección Mexicana y Corea del Sur, lo vas a poder disfrutar en vivo a las 19:20 horas, tiempo de la CDMX a través de la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

