México sufre dolorosa derrota ante Japón en el futbol varonil | FOTOS

La selección japonesa, venció 2-1 a México en la segunda jornada del futbol varonil correspondiente al Grupo A en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Tras unos primeros compases en los que México encaró la portería japonesa con cierto peligro, llegó la primera anotiación nipona, en el minuto 6, cuando Takefusa Kubo, el futbolista del Real Madrid, culminó una combinación con un potente lanzamiento que entró junto al poste izquierdo del arquero de las Águilas del América, Guillermo Ochoa.

En el minuto 11 y tras la revisión del VAR, el árbitro señaló penalti a favor de los nipones. El penal fue ejecutado por Ritsu Doan, jugador del PSV Eindhoven , por el centro de la portería para conseguir el 2-0.

La selección Azteca, tras encajar el duro y doble golpe, con el marcador en contra por 2-0 cuando todavía no se había disputado el primer cuarto de hora de partido, redobló esfuerzos y comenzó a dominar el balón, aunque sin demasiadas oportunidades de gol.

En el minuto 43, el futbolista de los Rayados de Monterrey, Eric Aguirre, sufrió una lesión que lo obligó a salir de cambio; quien ingresó en su lugar fue Vladimir Loroña.

Con diez jugadores en el campo, México no bajó los brazos y continuó buscando el arco de los anfitriones.

Con los cambios en la delantera, el seleccionador japonés Hajime Moriyasu intentó fortalecer su defensa y dejar pasar lo minutos pero un garrafal fallo de su portero, Kosei Tani, permitió a Roberto ‘El Piojo’ Alvarado anotar un tiro libre por el centro de la portería.

Hasta el final del partido y en los 4 minutos de prolongación, México tuvo cerca el empate, sin embargo, el gol se le negó al cuadro de Jaime Lozano.