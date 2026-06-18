México vs Corea | RESUMEN EXPRESS | Fase de Grupos | Copa Mundial de la FIFA 2026
Revive en pocos minutos lo mejor del México vs Corea del Sur en la Fase de Grupos del Mundial 2026: goles, atajadas, tensión y los momentos clave del partido.
Aquí tienes el RESUMEN EXPRESS del México vs Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un partido lleno de intensidad, con llegadas claras, una gran actuación de los porteros, tarjetas que calentaron el encuentro y un gol que terminó marcando la diferencia. Revive los momentos más importantes del duelo de fase de grupos, las jugadas clave, las polémicas y todo lo que dejó este vibrante enfrentamiento mundialista entre México y Corea del Sur.