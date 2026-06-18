México vs Corea | RESUMEN EXPRESS | Fase de Grupos | Copa Mundial de la FIFA 2026

Aquí tienes el RESUMEN EXPRESS del México vs Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un partido lleno de intensidad, con llegadas claras, una gran actuación de los porteros, tarjetas que calentaron el encuentro y un gol que terminó marcando la diferencia. Revive los momentos más importantes del duelo de fase de grupos, las jugadas clave, las polémicas y todo lo que dejó este vibrante enfrentamiento mundialista entre México y Corea del Sur.

