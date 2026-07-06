México pierde uno de sus más grandes mitos jugando en la cancha del Estadio Ciudad de México

Se acabó uno de los más grandes mitos en la historia del futbol mexicano. Por primera vez en su historia en Copas Mundiales, México ha perdido un partido jugando en la cancha del Estadio de la Ciudad de México al caer este domingo 5 de julio en la instancia de los Octavos de Final ante Inglaterra por 3-2 en uno de los mejores partidos del conjunto mexicano.

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México vs Inglaterra RESUMEN y GOLES | Highlights | Copa Mundial FIFA 2026

México sufre su primera derrota en el Estadio Azteca en Copas Mundiales

El Estadio Azteca se despide como el escenario que más partidos de Copa Mundial ha albergado en su historia con 24 partidos, 11 de ellos de la Selección Mexicana en el que había obtenido un balance de ocho victorias, dos empates y este domingo ha sufrido su primera derrota.

Tuvieron que venir los inventores del futbol para propinarle a México su primera derrota en Copas Mundiales en un épico partido que terminó con marcador de 3-2 y donde los mexicanos tuvieron contra las cuerdas a los ingleses.

La jerarquía de una de las mejores selecciones del planeta se impuso y con dos goles de Jude Bellingham en la primera mitad y uno de penal de Harry Kane fueron necesarios para acabar con uno de los más grandes mitos en la historia del futbol.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico players during the second half hydration break REUTERS/Eloisa Sanchez|Eloisa Sanchez/REUTERS

Ningún estadio en la historia ha albergado más encuentros de Mundial y entre ellos se encuentran momentos legendarios como el ´Partido del Siglo' entre Alemania e Italia, la consagración de Pelé, las dos obras de arte de Diego Maradona contra Inglaterra en el 86 y su propia conquista del campeonato del mundo, además de pasajes históricos del futbol mexicano y de la Selección.

Difícilmente otro estadio podrá albergar tal cantidad de compromisos mundialistas, pero además reunir a virtuosos de la pelota como Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Berti Voggs, Gerd Müller, Luigi Riva, Pelé, Roberto Rivelino, Carlos Alberto, Jairzinho, Diego Armando Maradona, Gary Lineker, Peter Shilton, Ronaldinho, Dida, Hugo Sánchez y ahora Harry Kane y Jude Bellingham.

Además, el Estadio Azteca es el único en albergar dos Finales de Copa del Mundo y el único con tres inauguraciones mundialistas, un templo sagrado del futbol que mantendrá su legado durante el resto de los años.

México 1970:

México 0-0 Unión Soviética (grupos)

Bélgica 3-0 El Salvador (grupos)

Unión Soviética 4-1 Bélgica (grupos)

México 4-0 El Salvador (grupos)

México 1-0 Bélgica (grupos)

Unión Soviética 2-0 El Salvador (grupos)

Uruguay 1-0 Unión Soviética (cuartos de final)

Italia 4-3 Alemania (semifinal)

Uruguay 0-1 Alemania (tercer lugar)

Brasil 4-1 Italia (final)



México 1986:

Bulgaria 1-1 Italia (grupos)

México 2-1 Bélgica (grupos)

México 1-1 Paraguay (grupos)

México 1-0 Irak (grupos)

México 2-0 Bulgaria (octavos de final)

Inglaterra 3-0 Paraguay (octavos de final)

Argentina 2-1 Inglaterra (cuartos de final)

Argentina 2-0 Bélgica (semifinal)

Argentina 3-2 Alemania (final)

Mundial 2026:

México 2-0 Sudáfrica (grupos)

Colombia 3-1 Uzbekistán (grupos)

México 3-0 Chequia (grupos)

México 2-0 Ecuador (16vos de final)

México 2-3 Inglaterra (octavos de final)

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