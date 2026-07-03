México “aseguró” estar entre los 10 mejores equipos del Mundial 2026 por esta gran razón

El martes 30 de junio entrará a la historia como uno de los días más importantes en la historia de la Selección Nacional, la cual logró su pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al vencer a Ecuador. Ahora bien, ¿por qué México podría seguir haciendo historia en este evento?

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Para poner un poco de contexto, vale decir que la Selección de México logró su pase a los octavos de final luego de vencer por 2-0 a Ecuador en la cancha del Estadio CDMX, mismo que estuvo a reventar y que presenció una victoria más de su selección en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Por qué México aseguró estar entre las 10 mejores selecciones del Mundial 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que los octavos de final enfrentan a las mejores 16 selecciones de esta Copa Mundial de la FIFA; sin embargo, es una realidad que, quienes sean eliminadas, se colocarán en distintas posiciones de acuerdo a su funcionamiento en el campo.

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Incondicionales, nos vemos en Octavos de Final en nuestra casa. ¡Que vuelva a retumbar! 🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/8E1Iklb0bF — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

En el hipotético caso de quedar eliminada en esta ronda, la Selección de México cuenta con la ventaja de haber llegado a la misma como el líder de su grupo, con cuatro triunfos consecutivos y con cero goles recibidos hasta ahora, lo cual le da mejores números que las demás selecciones.

Ante ello, si México queda eliminado en los octavos, sus números harían que esté dentro de las 10 mejores selecciones, una posición que no lograba desde la Copa Mundial de la FIFA 1986. A pesar de esto, tanto Javier Aguirre como el resto de los jugadores esperan seguir haciendo historia en el campo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver los octavos de final de México?

México regresará al terreno de juego este domingo 5 de julio cuando se enfrente a la Selección de Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Recuerda que el partido se llevará a cabo en el Estadio CDMX a las 18:00 horas, y podrás disfrutarlo a través de Azteca 7.