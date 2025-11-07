México vence a Costa de Marfil y SUEÑA con la ronda ELIMINATORIA del Mundial Sub-17

México sumó sus primeros puntos en el Mundial Sub-17. Dirigidos por Carlos Cariño, el conjunto azteca vio la victoria por 1-0 en la Jornada 2 de la Copa del Mundo de categorías inferiores.

Un gol de Ian Olvera en el segundo tiempo le dio los tres puntos a la Selección Mexicana. Con un remate de cabeza al minuto 74, el zaguero que milita en los Xolos de Tijuana venció al portero de Costa de Marfil para darle la victoria a la Selección Azteca.

Tras sumar las tres unidades, México sigue ocupando el tercer puesto del Grupo F, mismo que también comparten junto a Corea del Sur y Suiza. Para la Jornada 3, la Selección Mexicana se enfrentará a Suiza el lunes 10 de noviembre a las 6:30 am, tiempo de la CDMX.

México enfrenta su segunda prueba en el Mundial Sub-17. Tras el arranque de la Copa del Mundo con sede en Qatar, la Selección Mexicana dirigida por Carlos Cariño encara el partido ante Costa de Marfil luego de haber perdido en su debut frente a Corea del Sur.

Del otro lado, el conjunto de África llega al compromiso luego de haber caído contra Suiza en la Fecha 1 del campeonato. Compartiendo el Grupo F, el cuadro azteca se ubica en el tercer puesto con la necesidad de sumar sus primeras unidades para seguir con vida en la competencia.

Alineaciones México vs Costa de Marfil

México: S. López, J. Grajales, F. Contreras, M. Corona, I. Olvera, O. Pineda, Í. Borgia, J. Mancilla, G. García, L. Gamboa y A. De Nigris.

Costa de Marfil: C. Kouassi, M. Obli, A. Koffi, V. Doumbia, A. Méite, D. Yoboue, H. Soumahoro, Y. Touali, I. Toure, H. Yao y A. Haïdara.