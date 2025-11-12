La fecha en la que se jugaría el México vs Bélgica

El pasado martes 11 de noviembre del 2025, Mikel Arriola reveló que México se enfrentaría a Bélgica para la fecha FIFA de marzo del 2026. El alto comisionado del futbol mexicano reveló que se encuentran negociando, por lo que, por el momento no lo pueden confirmar pero detalló que va en caminado.

“Estamos negociando con Bélgica y nos da muchísima ilusión porque lo que hemos visto de ellos en los últimos años es muy sólido. Todavía no lo podemos confirmar, pero todo está encaminado”. declaró Mikel Arriola.

Al darse a conocer la noticia del posible partido de México vs Bélgica surgen las dudas de la fecha en la que se disputaría el encuentro pues el primer partido de la fecha FIFA de marzo será ante Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte el sábado 28 de marzo del 2026.

Por lo que el partido de México vs Bélgica se estaría disputando el martes 31 de marzo del 2026, que es el último día de la fecha FIFA. Por el momento, se desconoce el estadio en el que se disputaría el partido.

Las fechas FIFA en 2026 previo al Mundial 2026

Para el 2026, solo hay dos fechas FIFA oficiales por lo que México tendrá poco tiempo para ajustar los detalles necesarios. Las fechas son:



23 – 31 de marzo de 2026

1 – 9 de junio de 2026

En marzo, la Selección Mexicana se estaría enfrentando a Portugal y Bélgica, dos pruebas de gran importancia para Javier Aguirre ante dos selecciones destacadas.

En el caso de los portugueses, son una de las selecciones candidatas para poder ganar la Copa del Mundo 2026, mientras que Bélgica logró terminar en tercer lugar del Mundial 2018 y