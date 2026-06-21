México vs Chequia: EN VIVO y GRATIS, el último juego del Grupo A del Mundial 2026, a través de TV Azteca

Llegó la hora. México se mide vs Chequia, en busca de cerrar de forma perfecta la fase de grupos de un Mundial por primera vez en su historia. En esa ocasión, en la edición del 2026, el cuadro del Vasco Aguirre buscará su tercer triunfo en el certamen, que los ayude a llegar con una inyección anímica para su duelo de 16avos de final Gilberto Mora y Patrick Schick serán algunas de las estrellas que estarán en el partido. ¡Síguelo en Azteca Deportes EN VIVO y GRATIS!