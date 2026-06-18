México vs combinado surcoreano: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY jueves 18 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5
Sigue las acciones del segundo juego de México en el certamen internacional. El equipo de Aguirre busca su segunda victoria para avanzar a la siguiente ronda
México encara su segundo partido en el certamen internacional. Dirigidos por Aguirre, la escuadra nacional busca su segunda victoria en el torneo. El compromiso se juega en la cancha de Guadalajara donde se espera un lleno para ver al conjunto mexicano ante Corea. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.