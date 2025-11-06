deportes
México vs Costa de Marfil: Fecha y horario de la Jornada 2 en el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 se juega el todo por el todo en el Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025

México vs Costa de Marfil Sub-17.jpg
@miseleccionsubs
Sebastian Cortés
Selección Azteca
Después de una dolorosa derrota en su debut ante Corea del Sur (1-2) , el equipo dirigido por Carlos Cariño está obligado a reaccionar cuando enfrente a Costa de Marfil en la segunda jornada del Grupo F.

El ‘Tri’ juvenil llega a este encuentro con la urgencia de sumar sus primeros tres puntos si quiere mantener viva la esperanza de avanzar a los octavos de final. Una nueva caída podría dejar a México al borde de la eliminación en la primera fase del torneo.

Duelo directo por la supervivencia en el Mundial

Tanto México como Costa de Marfil llegan sin unidades y con diferencia de goles negativa. El cuadro nacional ocupa el tercer lugar del grupo con -1, mientras que los marfileños se ubican en el fondo con -3, tras caer por 1-4 ante Suiza en su debut.

Por lo tanto, el enfrentamiento entre ambas selecciones se presenta como un duelo directo por la supervivencia, donde solo la victoria permite soñar con la clasificación. El cuerpo técnico mexicano ha trabajado en corregir los errores defensivos y mejorar la definición, conscientes de que el margen de error se agotó.

¿Cuándo y a qué hora juega México Sub-17?

El partido entre México y Costa de Marfil se disputará este viernes 7 de noviembre, en punto de las 8:45 am (tiempo del Centro de México). Podrás seguir el resultado EN VIVO en una cobertura especial de Azteca Deportes.

  • Partido: México vs Costa de Marfil
  • Torneo: Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025
  • Jornada: 2 del Grupo F
  • Fecha: Viernes 7 de noviembre
  • Hora: 08:45 horas (Centro de México)

Así marcha el Grupo F

Tras la primera jornada, Suiza encabeza el sector con 3 puntos y una diferencia de +3, seguida por Corea del Sur también con 3 unidades (+1). México y Costa de Marfil cierran la clasificación sin puntos, aunque el diferencial de goles mantiene al ‘Tri’ por delante de los africanos.

El otro compromiso del grupo, entre Suiza y Corea del Sur, se jugará el mismo viernes a las 09:15 horas (Centro de México) y definirá al líder del sector.

Con jugadores que militan en clubes de la categorías inferiores de la Liga BBVA MX y otros que buscan consolidarse en el proceso de selecciones menores, México Sub-17 enfrenta una verdadera prueba. Carlos Cariño confía en que su equipo muestre una versión más equilibrada, capaz de imponer condiciones ante una selección físicamente poderosa como la marfileña.

La esperanza de todo México está puesta en este grupo de jóvenes que buscan emular las gestas históricas de 2005 y 2011, cuando el país conquistó el título mundial de la categoría.

