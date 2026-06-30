México vs Ecuador: Alineaciones de los 16vos de Final en el Mundial 2026

México encara la ronda de 16vos de Final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dirigidos por Javier Aguirre, la Selección Mexicana llega a la Fase Eliminatoria luego de haber hecho una Fase de Grupos perfecta. Con victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, el conjunto nacional no ha recibido gol en el certamen y este 30 de junio reciben a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, partido a disputarse en punto de las 19:00 horas, tiempo local.

El equipo del 'Vasco' Aguirre encara el juego luego de vencer a República Checa con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. Por su parte, la escuadra sudamericana comandada por Sebastián Beccacece, llega al partido en la Ciudad de México tras sorprender a Alemania en la Fecha 3 de la primera etapa de competencia. Con anotaciones de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, 'La Tri' se hizo de los tres puntos en Nueva Jersey para alcanzar a clasificar a 16vos de Final como uno de los mejores terceros puestos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Alineaciones de México vs Ecuador

México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

Ecuador: Hernán Galindez, Piero Hincapie, Joel Ordoñez, Willian Pacho, Pedro Vite, Alan Franco, Moisés Caicedo, John Yeboah, Enner Valencia, Gonzalo Plata y Nilson Angulo.