México vs Ecuador; Canal y link para VER EN VIVO y GRATIS el partido de los 16avos de final del Mundial 2026
La Selección Mexicana de Futbol se jugará su pase a octavos de final en contra de los pupilos de Sebastián Beccacece y lo podrás disfrutar por TV Azteca Deportes.
Día crucial para la Selección Mexicana de Futbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Atrás quedó el paso perfecto en la fase de grupos y la portería imbatida, mañana no hay margen de error. Será este martes 30 de junio cuando los pupilos de Javier Aguirre enfrente a Ecuador en la cancha de Estadio Ciudad de México en busca de su pase a los octavos de final en la justa veraniega.
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Para este compromiso de suma importancia, TV Azteca Deportes tendra una cobertura total e inigualable este lunes 29 de junio desde las 6:30 pm. Recuerda que podrás seguir EN VIVO y GRATIS el partido entre Méxco y Ecuador por la señal de TV Azteca Deportes a través de la App de TV Azteca Deportes, Azteca Siete y la página de aztecadeportes.com
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16avos de final del Mundial 2026
Sudáfrica 0-1 Canadá — Domingo 28 de junio a la 1:00 pm, Los Ángeles (SoFi Stadium).
Brasil 2-1 Japón Lunes 29 de junio a las 11:00 am, Houston (NRG Stadium).
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay — Lunes 29 de junio a las 2:30 pm, Boston (Gillette Stadium).
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos — Lunes 29 de junio a las 7:00 pm, Monterrey (Estadio BBVA).
Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio a las 11:00 am, Dallas (AT&T Stadium).
Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio a las 3:00 pm, Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).
México vs. Ecuador — Martes 30 de junio a las 7:00 pm, Ciudad de México (Estadio Azteca).
Inglaterra vs Congo - Miércoles 1 de junio a la 1:00 pm en Atlanta
Bélgica vs Senegal - Miércoles 1 de junio a las 2:00 pm en Seattle
Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Miércoles 1 de julio a las 6:00 pm, San Francisco (Levi’s Stadium).
España vs Austria - Jueves 2 de julio a las 2:00 pm en Los Angeles
Portugal vs Croacia - Jueves 2 de julio a las 5:00 pm en Toronto
Suiza vs Argelia - Jueves 2 de julio a las 9:00 pm en Vancouver
Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio a las 12:00 am en Dallas
Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio (Miami).