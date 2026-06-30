Jugó en la LIGA BBVA MX con Querétaro y ELIMINÓ a Alemania en el Mundial 2026

Paraguay consiguió un resultado histórico al eliminar a Alemania en la ronda de 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras imponerse en la ronda de penales y el jugador que consiguió el gol de la victoria jugó en la LIGA BBVA MX con Querétaro.

José Canale fue el sexto tirador de Paraguay y al marcar el penal decisivo sentenció el encuentro para eliminar a la cuatro veces campeona del mundo. Lo interesante del ahora jugador del Lanús es que fue parte de los Gallos Blancos del Querétaro durante un año.

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Canale, nacido en Itauguá en julio de 1996, fue comprado por “El Granate en enero de 2023, pero después de año y medio fue prestado al Querétaro. El defensor central disputó 22 partidos entre el Apertura 2024 y el Clausura 2025 en los que disputó 22 encuentros y vio acción durante 1,848 minutos. Además, consiguió un gol ante los Rayados de Monterrey.

Paraguay elimina a Alemania en penales tras un duelo lleno de emociones | Resumen Express

El camino de José Canale con la Selección de Paraguay

Lo increíble de José Canale es que el defensor de 29 años nunca había sido convocado por la Selección de Paraguay hasta la Fecha FIFA de marzo de 2025. Su debut con el combinado guaraní fue con Grecia y después vio minutos limitados antes de que arrancara la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Ya en el torneo, fue suplente contra Estados Unidos y solo jugó un minuto contra Turquía. El último duelo de la fase de grupos, contra Australia, le vio jugar seis minutos y con esa escasez de actividad fue una sorpresa que arrancara como titular contra Alemania.

Canale dio la sorpresa y tuvo una actuación destacada contra los germanos. De acuerdo con SofaScore, el exjugador de los Gallos Blancos de Querétaro obtuvo una valoración de 7.9 tras completar 23 contribuciones defensivas de las cuales 15 fueron despejes, dos bloqueos y dos recuperaciones. Además, ganó sus siete duelos en el suelo y ganó uno de los tres por aire.