OFICIAL: México vs Ecuador tiene retraso en horario en los 16vos de Final del Mundial 2026

El partido de México vs Ecuador, correspondiente a la ronda de 16vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha sido reprogramado. Luego del retraso por las condiciones del clima y el riesgo por la tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México, el encuentro ya tiene nuevo horario para llevarse a cabo. El partido iniciará a las 8pm de HOY martes 30 de junio, en el estadio Ciudad de México.

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"Debido a las condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México, incluido el riesgo de rayos en las inmediaciones del estadio, se ha retrasado el inicio del partido de la ronda de 32 de la Copa del Mundo de la FIFA entre México y Ecuador. La FIFA seguirá los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades locales, y el partido comenzará tan pronto como sea seguro hacerlo. La seguridad y la protección de todas las personas es la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y colaboración", fue el comunicado de la FIFA.

Mediante redes sociales, se dio a conocer que el duelo de México vs Ecuador va a dar inicio en punto de las 20:00 horas. El ganador de la llave entre la Selección Mexicana y 'La Tri', se va a enfrentar al vencedor del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo, compromiso a disputarse el 1 de julio a las 10:00 de la mañana, tiempo del Centro de México.

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