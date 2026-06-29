México vs Ecuador: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por TV Abierta y en Azteca Deportes

¡La Selección Mexicana busca aprovechar su localía y avanzar al quinto partido! México se mide vs Inglaterra en un partido de los dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El conjunto dirigido por Javier “Vasco” Aguirre buscará la clasificación en el Estadio Ciudad de México ante más de 80,000 aficionados que estarán apoyando a los Aztecas durante los 90 minutos o más, esto luego de una fase de grupos perfecta en donde hicieron 9 puntos y no recibieron ningún gol.

Disfruta el México vs Ecuador EN VIVO y GRATIS este martes 30 de junio en punto de las 6:30 pm tiempo del centro de México por el sitio web de aztecadeportes.com, el Canal 7 de televisión abierta y la App Oficial de TV Azteca Deportes.