Calles cerradas por el México vs Ecuador EN VIVO: Hora exacta en que inician las afectaciones en CDMX y a qué hora es el partido del 30 de junio

A pocas horas de que la Selección Mexicana se enfrente a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aficionados se preparan para acudir al Estadio Ciudad de México, por lo que Azteca Noticias te lleva todos los detalles EN VIVO del México vs Ecuador.

Si planeas circular por la zona sur de la capital o ver el partido en las pantallas colocadas en toda la capital, es importante que sepas las calles con afectaciones viales, así como el horario que tendrá el Metro CDMX para facilitar el regreso de los asistentes.

¿A qué hora juega México vs Ecuador martes 30 de junio?

La Selección Mexicana disputará su partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Ecuador este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, en punto de las 19:00 horas.

Todos los detalles totalmente EN VIVO y GRATIS, los podrás conocer a través de Azteca 7, el canal del Mundial.

Calles cerradas y afectaciones viales por el México vs Ecuador en CDMX

Debido al operativo de seguridad y al ingreso de miles de aficionados, se prevén cierres parciales y afectaciones a la circulación en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México antes, durante y después del encuentro.

Como parte de la “Última Milla”, las vialidades con restricciones serán:



Calzada de Tlalpan

Viaducto Tlalpan.

Anillo Periférico Sur.

Calzada Acoxpa.

Avenida del Imán.

Avenida Santa Úrsula.

Se recomienda a los automovilistas salir con anticipación, utilizar aplicaciones de navegación en tiempo real y considerar rutas alternas para evitar retrasos.

¿Hasta qué hora dará servicio el Metro CDMX este 30 de junio?

Con motivo del partido de la Selección Mexicana, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este martes 30 de junio las Líneas 1, 2 y 3 extenderán su horario de servicio.

El último tren saldrá a la 1:00 de la mañana del miércoles 1 de julio, con el objetivo de facilitar el traslado de los aficionados que asistan al encuentro.

