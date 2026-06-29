Calles cerradas por el México vs Ecuador EN VIVO: Hora exacta en que inician las afectaciones en CDMX y a qué hora es el partido del 30 de junio
En Azteca Noticias te llevamos el minuto a minuto de los cierres viales al tránsito en CDMX por el México vs Ecuador este 30 de junio, totalmente EN VIVO.
A pocas horas de que la Selección Mexicana se enfrente a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aficionados se preparan para acudir al Estadio Ciudad de México, por lo que Azteca Noticias te lleva todos los detalles EN VIVO del México vs Ecuador.
Si planeas circular por la zona sur de la capital o ver el partido en las pantallas colocadas en toda la capital, es importante que sepas las calles con afectaciones viales, así como el horario que tendrá el Metro CDMX para facilitar el regreso de los asistentes.
¿A qué hora juega México vs Ecuador martes 30 de junio?
La Selección Mexicana disputará su partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Ecuador este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, en punto de las 19:00 horas.
Todos los detalles totalmente EN VIVO y GRATIS, los podrás conocer a través de Azteca 7, el canal del Mundial.
Calles cerradas y afectaciones viales por el México vs Ecuador en CDMX
Debido al operativo de seguridad y al ingreso de miles de aficionados, se prevén cierres parciales y afectaciones a la circulación en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México antes, durante y después del encuentro.
Como parte de la “Última Milla”, las vialidades con restricciones serán:
- Calzada de Tlalpan
- Viaducto Tlalpan.
- Anillo Periférico Sur.
- Calzada Acoxpa.
- Avenida del Imán.
- Avenida Santa Úrsula.
Se recomienda a los automovilistas salir con anticipación, utilizar aplicaciones de navegación en tiempo real y considerar rutas alternas para evitar retrasos.
¿Hasta qué hora dará servicio el Metro CDMX este 30 de junio?
Con motivo del partido de la Selección Mexicana, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este martes 30 de junio las Líneas 1, 2 y 3 extenderán su horario de servicio.
El último tren saldrá a la 1:00 de la mañana del miércoles 1 de julio, con el objetivo de facilitar el traslado de los aficionados que asistan al encuentro.
Calles cerradas por el México vs Ecuador EN VIVO: Hora exacta en que inician las afectaciones en CDMX y a qué hora es el partido del 30 de junio
¿A qué hora empieza el cierre vial cerca del Estadio Ciudad de México?
¡Toma precauciones! El operativo "´Última milla" iniciará alrededor de las 20:00 horas cierres parciales en calles aledañas al Estadio Ciudad de México.
Mientras que este martes 30 de junio iniciarán los cierres totales en calles de Santa Úrsula, así como Calzada de Tlalpan:
San Gabriel – Santa Úrsula.
San Benjamín – Santa Úrsula.
San Cástulo – Santa Úrsula.
San Celso – Santa Úrsula.
San León – Santa Úrsula.
Santo Tomás – San Alejandro.
Santo Tomás – San Jorge
Lista de calles cerradas por el México vs Ecuador
Si asistirás al partido en el Estadio Ciudad de México o transitarás por la zona, toma precauciones, ya que habrá cierres viales y afectaciones al tránsito desde las primeras horas del día.
De acuerdo con el operativo de movilidad, el cierre parcial de calles comenzará en la noche del lunes 29 de junio, mientras que el cierre total se aplicará a partir de las 9:00 horas del martes 30 de junio.
Las principales vialidades con restricciones son: Calzada de Tlalpan, Anillo Periférico (lateral sur), Avenida del Imán, Avenida Santa Úrsula, Calzada Acoxpa, Avenida Las Torres y la zona de Gran Sur.
¿Sabes qué es la #ÚltimaMilla?— SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 28, 2026
Es un operativo de seguridad y vialidad que se implementará en las inmediaciones del Estadio #CiudadDeMéxico en los días que haya partidos del #Mundial2026.
Conoce más sobre este dispositivo aquí: 👇https://t.co/mQukAJ3oFX
🚨Números de… pic.twitter.com/NyGM8si6Zv
¿En qué partes de CDMX habrá Ley Seca este 30 de junio?
A partir de las 15:00 horas de este martes 30 de junio habrá Ley Seca en colonias del centro de la Ciudad de México. Por lo que en las siguientes zonas se suspenderá la venta de alcohol:
🚧Colonia Centro
🚧Colonia Tabacalera
🚧Colonia Juárez
🚧Colonia San Rafael
🚧Colonia Cuauhtémoc
¿En dónde se podrá ver el México vs Ecuador GRATIS?
El partido México vs Ecuador se podrá ver totalmente gratis por pantallas de Azteca 7 a partir de las 18:30 horas, de este martes 30 de junio.
De igual forma, se podrá ver desde el sitio web de Tv Azteca, así como otros partidos del Mundial 2026.