México vs España: Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 2 del Mundial sub-20

La jornada 2 del Mundial sub-20 que se lleva a cabo en Chile. La Selección de México enfrentará a su similar de España en busca de su primera victoria y dar un paso gigante en busca de la clasificación a la siguiente ronda. El conjunto de Eduardo Arce tendrá la oportunidad de práticamente dejar sin posibilidades de pasar de ronda a su rival de hoy, ya que el conjunto ibérico cayó de manera sorpresiva en la primera fecha ante Marruecos.

Te puede interesar: El jugador que vale más que Gilberto Mora y aun así no lo tienen de titular en su equipo

Para este partido, el estratega mexicano modificó el 11 que sacó un punto contra Brasil y decidió darle minutos a Oswaldo Virgen y a Aamaury Morales contra uno de los equipos llamados a ser protagonista del certamen. Obed Vargas, Elías Montiel y el juvenil sensación; Gilberto Mora repetirán en el mediocampo en busca de secar a España en suelo andino.

La alineación de México para enfrentar a España 🇪🇸🆚🇲🇽



El DT de la Selección Mexicana, Eduardo Arce, realiza 2 cambios en comparación al partido contra Brasil.



El combinado nacional suma un punto tras el empate en su duelo de debut... pic.twitter.com/DxC9wNsCir — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 1, 2025

Alineación confirmada de México sub-20

Portero: Emmanuel Ochoa

Defensas: José Pachuca, David Ochoa y Everardo López

Mediocampistas: Elías Montiel, César Garza, Obed Vargas, Amaury Morales y Gilberto Mora

Delanteros: Oswaldo Virgen y Alexei Domínguez

Alineación confirmada de España sub-20

Portero: Fran González

Defensas: Julio Díaz, Andrés Cuenca, Izan Merino y Thiago Pitarch

Mediocampistas: Jesús Fortea, Rodrigo Mendoza, Pablo García, Rayane Belaid y Jan Virgili

Delanteros: Iker Bravo

En otro orden de ideas, la Selección de Brasil jugará contra Marruecos hoy miércoles 1 de octubre en punto de las 5:00 pm para definir las posiciones del sector. Cabe destacar que, el cuadro africano podría confirmar su pase a la siguiente ronda en caso de que México y España igualen en su partido y ellos le ganen a Brasil.