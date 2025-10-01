deportes
México vs España: Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 2 del Mundial sub-20

La Selección Mexicana de Eduardo Arce buscará su primera victoria en el certamen ante una urgida España que cayó en la primera fecha ante Marruecos.

México vs España alineación
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Selección Azteca
La jornada 2 del Mundial sub-20 que se lleva a cabo en Chile. La Selección de México enfrentará a su similar de España en busca de su primera victoria y dar un paso gigante en busca de la clasificación a la siguiente ronda. El conjunto de Eduardo Arce tendrá la oportunidad de práticamente dejar sin posibilidades de pasar de ronda a su rival de hoy, ya que el conjunto ibérico cayó de manera sorpresiva en la primera fecha ante Marruecos.

Te puede interesar: El jugador que vale más que Gilberto Mora y aun así no lo tienen de titular en su equipo

Para este partido, el estratega mexicano modificó el 11 que sacó un punto contra Brasil y decidió darle minutos a Oswaldo Virgen y a Aamaury Morales contra uno de los equipos llamados a ser protagonista del certamen. Obed Vargas, Elías Montiel y el juvenil sensación; Gilberto Mora repetirán en el mediocampo en busca de secar a España en suelo andino.

Alineación confirmada de México sub-20

  • Portero: Emmanuel Ochoa
  • Defensas: José Pachuca, David Ochoa y Everardo López
  • Mediocampistas: Elías Montiel, César Garza, Obed Vargas, Amaury Morales y Gilberto Mora
  • Delanteros: Oswaldo Virgen y Alexei Domínguez

Alineación confirmada de España sub-20

  • Portero: Fran González
  • Defensas: Julio Díaz, Andrés Cuenca, Izan Merino y Thiago Pitarch
  • Mediocampistas: Jesús Fortea, Rodrigo Mendoza, Pablo García, Rayane Belaid y Jan Virgili
  • Delanteros: Iker Bravo

En otro orden de ideas, la Selección de Brasil jugará contra Marruecos hoy miércoles 1 de octubre en punto de las 5:00 pm para definir las posiciones del sector. Cabe destacar que, el cuadro africano podría confirmar su pase a la siguiente ronda en caso de que México y España igualen en su partido y ellos le ganen a Brasil.

Selección Mexicana
España
Erick De la Rosa

