El jugador que vale más que Gilberto Mora y aun así no lo tienen de titular en su equipo

Gilberto Mora ha causado sensación dentro del Mundial Sub-20 2025 en la primera fecha. México logró jugar de igual a igual ante Brasil, una de las favoritas a llevarse el torneo, y rescató un empate 2-2 con un Gil Mora espectacular . Sin embargo, existen varios jugadores con un valor de mercado más alto que el mexicano y, uno de ellos, ni siquiera es titular en su equipo.

Se trata de Pablo García, delantero de España que tiene un valor de mercado de 5 millones de euros, según Transfermarkt. El juvenil del Real Betis es el futbolista más valioso del equipo español, pero pese a ello, no es titular. Ante Marruecos estuvo presente en el banquillo e ingresó en la segunda mitad en lugar de Peio Canales. Por otro lado, la plantilla de México es más cara que el equipo de España .

@pablogarciia_7 / IG Pablo García vale más que Gilberto Mora

García supera por muy poco a Mora, pues el mexicano tiene un valor de mercado de 4,5 millones, es decir, la diferencia es de solamente €500,000. A pesar de que García no fue titular en el primer partido ante Marruecos, hay altas probabilidades que esté desde el inicio frente a México durante esta tarde de día miércoles.

TE PUEDE INTERESAR:



La prensa española elogió a Gilberto Mora previo al duelo

Distintos medios internacionales están notificados del talento de Gil Mora y, por ejemplo, el diario AS menciona que “Gilberto Mora será la mayor amenaza para España”. Los españoles señalan que a pesar de sus 16 años, es la estrella de la Selección Mexicana y, además, ya tiene experiencia en la Mayor.

Por otro lado, Mundo Deportivo expresa: ”no todos los días aparece un jugador con tanto potencial a tan corta edad. Mora todavía tiene mucho por mostrar y el mundo futbolístico lo mira con expectativa”. Sin lugar a dudas, el juvenil mexicano está llamado a ser una estrella dentro del mundo del futbol en un futuro.

México se enfrentará a España en el Mundial Sub-20

Tras el empate ante Brasil, México tendrá un nuevo desafío en este mundial juvenil: se enfrentará a España en la jornada 2. El juego comenzará a las 14:00 horas (Ciudad de México) y será crucial para el futuro de ambos equipos. Los españoles, por su parte, vienen de caer en su debut ante Marruecos por 2-0 y buscarán como sea la victoria.