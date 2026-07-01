OFICIAL: El RIVAL de México en 8vos de Final del Mundial 2026

La Selección Mexicana ya tiene rival para la instancia de 8vos de Final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de vencer a Ecuador, el equipo dirigido por Javier Aguirre esperaba contrincante, mismo que se dio de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

En un duelo en el que el conjunto comandado por Thomas Tuchel se vio sorprendido, el equipo africano se pudo arriba en el marcador a los siete minutos de partido en el Estadio Atlanta. con gol de Brian Cipenga, la escuadra de RD Congo supo aguantar la ventaja hasta la segunda parte, no obstante, se vieron alcanzados por Inglaterra con gol de Harry Kane al 75'. Posteriormente, el delantero del Bayern Munich haría doblete al 86' para darle el pase a la siguiente ronda a la escuadra de 'Los Tres Leones'.

¿Cuándo juega México vs Inglaterra?

México e Inglaterra se van a ver las caras el domingo 5 de julio en la cancha del Estadio Ciudad de México, compromiso que marca el último partido en el país que es sede conjunta a Estados Unidos y Canadá. El duelo se va a disputar en punto de las 18:00 horas, tiempo local y lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

El ganador de dicha llave en 8vos de Final, va a tener como rival en 4tos de Final al ganador de la serie entre Brasil y Noruega, duelo a disputarse el 5 de julio a las 14:00 horas en el Estadio Nueva Jersey.