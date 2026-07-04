México vs Inglaterra: dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de octavos de final del Mundial 2026

México busca hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y su próxima rival es Inglaterra en el marco de los octavos de final. La selección azteca recibirá al combinado inglés en el Estadio Ciudad de México y su objetivo será aprovecharse de las condiciones del inmueble para conseguir un buen resultado que les permita colarse entre las ocho mejores selecciones del torneo.

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Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México e Inglaterra

La mejor opción para ver EN VIVO y GRATIS el juego entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, es TV Azteca. El partido entre mexicanos e ingleses será transmitido a través de Azteca 7 en televisión abierta y por el sitio web y la app de Azteca Deportes.

El juego está calendarizado para comenzar a las 6:00 PM del 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. La transmisión a través de la señal de TV Azteca comenzará a las 5:30PM para una buena previa y un análisis destacado del encuentro entre ingleses y mexicanos.

El hombre encargado de impartir justicia será el árbitro australiano Alireza Faghani. Dicho juez ya sabe lo es ser silbante en un partido del combinado mexicano porque el fue parte del México-Alemania de Rusia 2018.

¡LA HISTÓRIA NOS RESPALDA! 🇲🇽👊



Inglaterra no tiene buenos recuerdos del Estadio Ciudad de México ¿Se llevará otra derrota este domingo?



👇 México vs Inglaterra

📅 Domingo 5 de julio⁣⁣⁣

🕠 5:30 PM⁣⁣⁣

📺 ⁣⁣Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣⁣⁣

💻… pic.twitter.com/upNhvGMr6R — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 4, 2026

Antecedentes entre México e Inglaterra

Las selecciones de México e Inglaterra se han enfrentado nueve veces en la historia y el duelo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será el 10° entre ambas naciones con saldo de seis victorias europeas, dos americanas y un empate. De esos duelos, solo uno fue en una Copa del Mundo. El combinado azteca enfrentó a los británicos en Inglaterra 1966 y los anfitriones se impusieron 2-0 durante la fase de grupos con goles de Sir Bobby Charlton y de Roger Hunt.

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Lo que hace más importante este dato es que dos de los tres resultados positivos de México fueron conseguidos en el Estadio Ciudad de México. El primero fue un empate sin goles en 1969 frente a 105 mil espectadores. El segundo fue un triunfo por la mínima en 1985 con gol de Luis Flores.