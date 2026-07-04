¿A qué hora jugará México el domingo? Horario OFICIAL de México vs Inglaterra Octavos de Final Mundial 2026

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no cambia de horario. El duelo entre mexicanos e ingleses estaba programado originalmente a las 6:00 PM, tiempo del centro de México, del 5 de julio, y después se ponderó pasarlo a las 12:00 PM debido a las condiciones climáticas esperadas para ese día, con base en reportes de redes sociales.

Pese a todo ello, se mantendrá el horario original para disputarse en el Estadio Ciudad de México con base en lo establecido por el sitio web de la FIFA. Asimismo, el ente rector del futbol mundial apuntó al australiano Alireza Faghani como el árbitro encargado de impartir justicia en el duelo entre mexicanos e ingleses.

El juego entre mexicanos e ingleses ponderaba modificar su horario debido a la alerta de tormenta eléctrica que atenta contra la seguridad de los jugadores y los aficionados que asistan al Estadio Ciudad de México. Esto se pensó con el objetivo de evitar un retraso de una hora como en el duelo entre la Selección Mexicana y Ecuador de los 16vos de final.

La Selección de Inglaterra viaja a México esta tarde desde Kansas City, donde estableció su campamento base de entrenamiento para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en dirección al Aeropuerto Internacional de Toluca. El vuelo salió a las 15:00, hora local del Aeropuerto Internacional Mid-Continent, y se espera que lleguen al Estado de México cerca de las 17:09, tiempo del centro de México.

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¡ACLARANDO LAS DUDAS! 😌



Carlos Guerrero y David Medrano explican todo lo ocurrido alrededor de los rumores que apuntaban a un cambio de horario en el partido de México contra Inglaterra.#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #MiSelecciónAzteca… pic.twitter.com/THMXrT6Tzd — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 4, 2026

¿Por qué podía cambiar horario del partido entre México e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El reglamento de la FIFA sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es claro sobre la posibilidad de cambiar un partido de horario. El artículo 6, que trata sobre la retirada, partido no disputado, partido suspendido y sustitución durante el torneo, apela en su apartado 9 señala que “la FIFA tiene derecho a cancelar, cambiar de fecha o reubicar uno o varios partidos (o la totalidad del Mundial de la FIFA 26) a su entera discreción y por cualquier razón, incluidas causas de fuerza mayor o motivos de salud o seguridad”.

Con base en ello, una condición climática como la tormenta eléctrica pronosticada para el domingo 5 de julio es un motivo válido para modificar el horario del partido entre México e Inglaterra de los octavos de final. Con base en el protocolo de la FIFA, una tormenta en un radio de 16 kilómetros alrededor del Estadio Ciudad de México provocaría una modificación en el desarrollo del juego.

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