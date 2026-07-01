México vs Inglaterra: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

No hay día que no se llegue y fecha que no se cumpla y este domingo 5 de julio México enfrentará el que probablemente sea el partido más importante de su historia ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA™.

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El domingo 5 de julio, México e Inglaterra se enfrentarán en duelo de eliminación directa ante más de 80,000 personas en el Estadio Ciudad de México.