Nota

Ver GRATIS y EN VIVO México vs Japón, partido de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana de Javier Aguirre se mide a Japón en la cancha del Oakland Coliseum, partido amistoso de la Fecha FIFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026

Santiago Gimenez, delantero de la Selección Mexicana
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
La Selección Mexicana se mide a Japón durante la Fecha FIFA. Dirigidos por Javier Aguirre, el conjunto nacional encara un nuevo partido en la cancha del Oakland Coliseum tras haber conquistado la Copa Oro 2025 el pasado mes de julio.

VER MÉXICO VS JAPÓN EN VIVO

Japón, un rival con boleto para el Mundial 2026

A menos de 300 días para que de inicio la Copa del Mundo de 2026, el cuadro del ‘Vasco’ se enfrenta a un equipo que ya tiene su boleto directo al Mundial del año entrante. La escuadra de los Samuráis Azules, comandada por Hajime Moriyasu, se hizo de su lugar en el certamen internacional tras liderar el Grupo C de las Eliminatorias de la AFC, donde tuvieron un registro de siete victorias, dos empates y una derrota con 23 puntos para asegurar su puesto en la Copa del Mundo con sede en México, Estados Unidos y Canadá. Otros equipos de Asia que ya tienen su lugar en el Mundial son la República de Irán y Corea del Sur, siguiente rival de la Selección Mexicana en la presente Fecha FIFA.

Para el juego ante Japón, la Selección Azteca va a contar con Alexis Vega como titular, sin embargo, Javier Aguirre no quiso adelantar a más elementos del once inicial para el juego de esta noche en California.

El partido de México vs Japón lo vas a poder disfrutar por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes, compromiso a jugarse a las 20:00 horas, tiempo de la CDMX.

Posterior al juego ante los Samuráis Azules, el siguiente partido de la Selección Azteca es el martes 9 de septiembre frente a Corea del Sur en Geodis Park de Nashville.

Te puede interesar: “Yo no regalo nada…”: El ‘Vasco’ Aguirre a Guillermo Ochoa previo al Mundial 2026

