México vs Países Bajos: Fecha y horario de las semifinales del Mundial sub 17 femenil

Las pupilas de Kevin Gamero buscarán nuevamente ganarle al cuadro europeo, en fase de grupos, México derrotó por la mínima a la Naranja Mecánica.

México sub 17 femenil
Erick De la Rosa
Selección Azteca
La Selección de México sub 17 femenil está a un paso de meterse a la gran final del Mundial de la categoría en Marruecos. Las pupilas de Kevin Gamero han ido de menos a más en el presente certamen internacional y están en las semifinales del mismo. El rival no será nada sencillo; Países Bajos, pero hay una buena noticia para las nuestras, saben derrotar a las europeas.

Te puede interesar: ¡EMOTIVO! Este es el hombre que logró unir a la Selección Mexicana y la Argentina

El cotejo será este miércoles 5 de noviembre en punto de la 1 de la tarde (Hora de la Ciudad de México) y podrás disfrutar EN VIVO el resultado del compromiso a través de aztecadeportes.com. Cabe recordar que, el combinado mexicano y la Naranja Mecánica se vieron las caras en la segunda fecha de la fase de grupos y fue victoria para Gamero y compañía tras un golazo de Citalli Reyes desde fuera del área a tres minutos del final del compromiso.

La otra semifinal

Del otro lado de la llave se encuentran Corea del Norte y Brasil, curiosamente las asiáticas compartieron grupo con México y Países Bajos (ambas victorias para las coreanas) y son candidatas muy potentes para alzar el título en unos días. Dicho partido entre asiáticas y brasileñas será también el día miércoles 5 de noviembre pero a las 9:30 de la mañana.

Finalmente, México espera una gloria más en la categoría sub 17 y ahora poner con letras doradas a la generación femenil. No olvidar que, nuestro país tiene dos estrellas mundiales tras los triunfos en Perú 2005 y en México 2011 de categoría varonil.

Selección Mexicana
