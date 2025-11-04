México vs Países Bajos: Fecha y horario de las semifinales del Mundial sub 17 femenil

La Selección de México sub 17 femenil está a un paso de meterse a la gran final del Mundial de la categoría en Marruecos. Las pupilas de Kevin Gamero han ido de menos a más en el presente certamen internacional y están en las semifinales del mismo. El rival no será nada sencillo; Países Bajos, pero hay una buena noticia para las nuestras, saben derrotar a las europeas.

El cotejo será este miércoles 5 de noviembre en punto de la 1 de la tarde (Hora de la Ciudad de México) y podrás disfrutar EN VIVO el resultado del compromiso a través de aztecadeportes.com. Cabe recordar que, el combinado mexicano y la Naranja Mecánica se vieron las caras en la segunda fecha de la fase de grupos y fue victoria para Gamero y compañía tras un golazo de Citalli Reyes desde fuera del área a tres minutos del final del compromiso.

La otra semifinal

Del otro lado de la llave se encuentran Corea del Norte y Brasil, curiosamente las asiáticas compartieron grupo con México y Países Bajos (ambas victorias para las coreanas) y son candidatas muy potentes para alzar el título en unos días. Dicho partido entre asiáticas y brasileñas será también el día miércoles 5 de noviembre pero a las 9:30 de la mañana.

🇲🇽 ¡Nuestra Amazona, Mia Villalpando, y @Miseleccionfem Sub 17 están en Semifinales del Mundial Marruecos 2025! ¡Vamooooooos! ✨



¡Qué orgullo! 🥹 pic.twitter.com/n4qTMmBbGD — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) November 2, 2025

Finalmente, México espera una gloria más en la categoría sub 17 y ahora poner con letras doradas a la generación femenil. No olvidar que, nuestro país tiene dos estrellas mundiales tras los triunfos en Perú 2005 y en México 2011 de categoría varonil.