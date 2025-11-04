¡EMOTIVO! Este es el hombre que logró unir a la Selección Mexicana y la Argentina

En los últimos tiempos ha crecido la rivalidad entre la Selección Mexicana y su par de Argentina . Sin embargo, recientemente hubo un hombre que logró unir a ambos países en su hermandad latinoamericana. Es que Bernardo Cueva se destaca en su trabajo en el Chelsea, donde ya ha sido destacado por el argentino Enzo Fernández.

El elogio de Enzo Fernández, estrella de Argentina, a Bernardo Cueva

“Muy apasionado Bernardo. Nos ayuda mucho desde que llegó acá al Chelsea. Muy felices de tenerlo porque era un punto débil la pelota parada y creo que con él hemos mejorado bastante, digamos que mucho porque hemos marcado muchos goles también”, comenzó explicando Enzo Fernández, quien supo marcarle un golazo a México .

X Chelsea. Enzo Fernández y Bernardo Cueva en Chelsea.

Además, el mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina explicó cómo son las prácticas con Cueva. “Es muy exigente a la hora de entrenar, tenerlo a él es algo muy importante para nosotros porque nos ayuda y nos saca lo mejor de nosotros”, agregó el volante.

¿Quién es Bernardo Cueva, el hombre que unió a la Selección Mexicana y la Argentina?

El tapatío Bernardo Cueva es un analista táctico que ahora se desempeña en el equipo inglés, al cual llegó a principios de la temporada 2024-2025. Con el club de Stamford Bridge logró ganar la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes 2025. Ahora, Enzo Fernández destaca su labor en el Chelsea.

CHELSEA ES EL CAMPEÓN DEL MUNDIAL DE CLUBES. 🏆 pic.twitter.com/PiNqyIZK3F — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 13, 2025

Antes de llegar a ese equipo, Cueva había estado en Chivas entre 2017 y 2020, en el departamento de inteligencia. Con el Guadalajara consiguió ganar el Clausura 2017 de la Liga BBVA MX, la Copa MX 2018 y la Concacaf Champions Cup 2018. Cueva formó parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda.

Posterior a su paso por las Chivas, Cueva llegó al Brentford de la segunda división inglesa (hoy está en la Premier League), donde se destacó en su trabajo como entrenador de jugadas de táctica fija, rol que ocupa ahora en los ‘Blues’, lo que destacó el argentino Enzo Fernández.

En la actualidad, además de entrenar las pelotas paradas del Chelsea en el cuerpo técnico de Enzo Maresca, también forma parte de un consejo de expertos asesores de la Federación Mexicana de Futbol, buscando mejorar a la Selección Nacional de México de cara al Mundial 2026.

