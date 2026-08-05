México vs Panamá: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 5 de agosto, partido de semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; marcador online de la selección Sub-23
El combinado mexicano dirigido por Eduardo Arce enfrenta a Panamá por un lugar en la Final y la posibilidad de asegurar una nueva medalla en Santo Domingo 2026.
La Selección Mexicana Sub-23 enfrenta este miércoles a Panamá en las semifinales del futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El equipo dirigido por Eduardo Arce llega invicto y con la misión de defender la medalla de oro conquistada en San Salvador 2023.
México avanzó como líder del Grupo A después de cerrar la primera fase con una victoria de 4-1 sobre Guatemala. La figura fue Tahiel Jiménez, autor de tres anotaciones en una actuación que confirmó el poder ofensivo del conjunto nacional.
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Panamá buscará frenar el buen momento mexicano y conseguir el boleto al partido por el campeonato. El ganador tendrá asegurada una medalla y enfrentará en la Final al vencedor de la serie entre Colombia y Venezuela.
El encuentro se disputa en el Estadio Moca 85 y comienza a las 2:00 PM, tiempo del centro de México.