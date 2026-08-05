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La HORA EXACTA para ver el México vs Panamá, por el Premundial Sub-20 de la Concacaf y rumbo a Juegos Olímpicos de LA 2028

La Selección Mexicana Sub-20 buscará un boleto a la gran final del Campeonato Sub-20 de Concacaf cuando enfrente a Panamá en un duelo que también mantiene vivo el sueño olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

HORA EXACTA para ver México vs Guatemala, partido de fase de grupos del Premundial sub20 y rumbo a los Juegos Olímpicos de LA 2028
México busca cerrar con paso perfecto su participación en la fase de grupos del Premundial Sub-20 de Concacaf contar Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc|Crédito: @miseleccionsubs

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

La Selección Mexicana Sub-20 está a un paso de disputar el título del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. Este viernes 7 de agosto, el combinado nacional enfrentará a Panamá en las semifinales del certamen que se disputa en territorio mexicano, con el objetivo de mantener el paso perfecto y acercarse al campeonato regional. El torneo también define al representante de la Concacaf para el torneo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

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El equipo dirigido por Álex Diego ha firmado una actuación sólida durante la competencia. México avanzó como uno de los conjuntos más fuertes del torneo y aseguró su lugar entre los cuatro mejores, además del boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

Panamá, por su parte, llega motivado después de eliminar a Honduras en una de las llaves más cerradas del torneo. El conjunto canalero realizó una extensa preparación en México antes del campeonato y buscará dar la sorpresa frente al anfitrión para instalarse en la gran final.

México quiere dar un paso más rumbo al título

La Selección Mexicana parte como favorita gracias al nivel mostrado durante el campeonato y al respaldo de jugar en casa. Sin embargo, Panamá ha demostrado ser un equipo competitivo y con capacidad para complicar a cualquiera, por lo que se espera una semifinal intensa entre dos selecciones que ya aseguraron su lugar en el Mundial Sub-20.

Además del pase a la final, el encuentro tiene un valor especial. Si Estados Unidos, ya clasificado a los Juegos Olímpicos por ser anfitrión, conquista el torneo, el boleto olímpico será para el subcampeón. En caso contrario, el campeón representará a la región en Los Ángeles 2028.

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¿A qué hora juega México vs Panamá Sub-20?

El partido entre México y Panamá, correspondiente a los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, se disputará hoy miércoles 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El silbatazo inicial está programado para las 8:00 PM, tiempo del centro de México. El ganador avanzará a las semifinales y asegurará su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.