La HORA EXACTA para ver el México vs Panamá, por el Premundial Sub-20 de la Concacaf y rumbo a Juegos Olímpicos de LA 2028

La Selección Mexicana Sub-20 está a un paso de disputar el título del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. Este viernes 7 de agosto, el combinado nacional enfrentará a Panamá en las semifinales del certamen que se disputa en territorio mexicano, con el objetivo de mantener el paso perfecto y acercarse al campeonato regional. El torneo también define al representante de la Concacaf para el torneo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

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El equipo dirigido por Álex Diego ha firmado una actuación sólida durante la competencia. México avanzó como uno de los conjuntos más fuertes del torneo y aseguró su lugar entre los cuatro mejores, además del boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

Panamá, por su parte, llega motivado después de eliminar a Honduras en una de las llaves más cerradas del torneo. El conjunto canalero realizó una extensa preparación en México antes del campeonato y buscará dar la sorpresa frente al anfitrión para instalarse en la gran final.

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México quiere dar un paso más rumbo al título

La Selección Mexicana parte como favorita gracias al nivel mostrado durante el campeonato y al respaldo de jugar en casa. Sin embargo, Panamá ha demostrado ser un equipo competitivo y con capacidad para complicar a cualquiera, por lo que se espera una semifinal intensa entre dos selecciones que ya aseguraron su lugar en el Mundial Sub-20.

Además del pase a la final, el encuentro tiene un valor especial. Si Estados Unidos, ya clasificado a los Juegos Olímpicos por ser anfitrión, conquista el torneo, el boleto olímpico será para el subcampeón. En caso contrario, el campeón representará a la región en Los Ángeles 2028.

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¿A qué hora juega México vs Panamá Sub-20?

El partido entre México y Panamá, correspondiente a los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, se disputará hoy miércoles 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El silbatazo inicial está programado para las 8:00 PM, tiempo del centro de México. El ganador avanzará a las semifinales y asegurará su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.