AUTOMOVILISMO
F1: ¿Cuántas carreras quedan en la temporada 2025 y quién pinta para ser el campeón?

La temporada 2025 de la F1 está por terminar, motivo por el cual luce interesante conocer cuántas carreras quedan y quien se perfila para ser campeón.

f1-cuantas-carreras-restan-temporada-2026-favorito-piloto.png
Instagram: F1
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
Todo está listo para el cierre de la temporada 2025 de la F1 , una de las más vibrantes y llamativas que ha habido a lo largo de la última década. En ese sentido, no está de más conocer cuántas carreras restan en el calendario oficial, así como el piloto que parte como favorito para llevarse el título.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Con McLaren dominando de principio a fin el apartado de constructoras, la temporada 2025 de la Fórmula 1 aún resta por definir quién será el piloto que quedará como campeón. De hecho, hasta este momento son tres los que aún tienen chance de quedarse con el título de la F1.

¿Cuántas carreras quedan en la F1 2025 y quién parte como favorito?

Lo primero que debes saber es que, a partir de este momento, restan solo tres carreras para la finalización de la temporada 2025 de la F1. La primera de ellas será el GP de Las Vegas, mientras que las últimas dos se llevarán a cabo en Qatar y Abu Dhabi, respectivamente hablando.

Ahora bien, ¿quién es el primer lugar de la clasificación de pilotos en la F1? Con McLaren ya como la campeona de constructoras, su piloto, Lando Norris, también es el líder y favorito a llevarse el trono pues, a falta de tres carreras, es el primer lugar con 390 puntos.

En el segundo lugar se encuentra su compañero Oscar Piastri, quien tras un par de GP’s para el olvido se quedó con 366 unidades. Finalmente, el tercer lugar es para un Max Verstappen que, pese a sus 341 puntos, se mantiene con algunas posibilidades de quedarse con el primer lugar de la competición.

¿Cuántos días faltan para el GP de Las Vegas en la F1?

Si se considera que el siguiente magno evento de la F1 es el GP de Las Vegas, debes saber que este Gran Premio se llevará a cabo el fin de semana del 20 al 22 de noviembre. Y es que, como en dicha ciudad se vive de noche, la carrera está programada para el sábado 22 en punto de las 22:00 horas, tiempo centro de México.

Fórmula 1
Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

