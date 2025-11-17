deportes
Figura de la WWE revela que fue presionada por el dueño para estar en una revista para adultos

Una de las leyendas más grandes en la historia del roster femenino de la WWE confesó que, en su momento, el dueño buscó que estuviera en una revista “especial”.

El roster femenino actual de la WWE es uno de los mejores que la empresa ha tenido a lo largo de su historia; sin embargo, lo anterior no exime que, de vez en cuando, figuras del pasado se presenten ante su público. Uno de los ejemplos más claros de esto es precisamente Trish Stratus .

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Trish Stratus formó parte de la última edición del Royal Rumble y, además, ha tenido esporádicas apariciones en eventos de la WWE. En ese sentido, sorprendió al revelar que el otrora dueño de la empresa, Vince McMahon, la presionó para formar parte de una revista para adultos.

¿Vince McMahon, exdueño de WWE, presionó a Stratus para estar en una revista para adultos?

De acuerdo con información del podcast Pod Meets World, Trish Stratus fue presionada por el en ese entonces dueño de la WWE, Vince McMahon, para que formara parte de una de las ediciones de Playboy, lo anterior considerando el nivel de popularidad que manejaba por aquellos años.

Te puede interesar: ¿Quién será el campeón de la temporada 2025 de la F1?

Te puede interesar: ¿Qué técnicos mexicanos fueron despedidos durante el Apertura 2025?

Cabe mencionar que, además de su técnica como luchadora, Trish Stratus llegó a ser la mujer más importante de la WWE gracias a su carisma y belleza física, misma que buscó ser explotada por Vince McMahon en su deseo porque la “diva” lograra formar parte de esta revista para adultos.

De hecho, McMahon le habría dicho a Stratus que si no seguía sus órdenes podría darle “su puesto a otra chica dentro de la WWE”. No obstante, y a pesar de estas amenazas, Trish nunca aceptó la propuesta de la marca antes mencionada, esto asegurando que no era parte de su naturaleza.

¿Qué otras leyendas han vuelto a la WWE actual?

Así como ocurre con Trish Stratus , existen otras figuras del pasado que han vuelto a ser constantes en la WWE. Entre ellas destacan Nicki Bella, Alexa Bliss y AJ Lee, quien si bien solamente apareció en un par de ocasiones fue suficiente para ser aclamada por los fanáticos de la empresa norteamericana.

