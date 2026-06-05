México vs Serbia: Alineaciones del juego amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México encara su última prueba previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dirigidos por Javier Aguirre y tras haber anunciado la lista de 26 jugadores, la Selección Mexicana se mide a Serbia en juego amistoso con sede en el Estadio Nemesio Diez.

La Selección Azteca encara el partido luego de haberle ganado a Australia por marcador de 1-0. Con gol de Johan Vásquez, México obtuvo la victoria en su segunda prueba antes de debutar en el certamen que se va a disputar del 11 de junio al 19 de julio. Anteriormente, vencieron a Ghana por 2-0 con anotaciones de Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez.

Para el duelo de esta noche en el Estadio Nemesio Diez, el 'Vasco' Aguirre no sale con el once titular que posiblemente veremos el próximo 11 de junio ante Sudáfrica. Y es que el entrenador de la Selección Mexicana se quiere guardar algunas piezas en su alineación para dar sorpresas contra los 'Bafana Bafana' en el Estadio Ciudad de México.

Alineaciones México vs Serbia

México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

Serbia: Filip Stankovic, Nikola Simic, Stanhinja Erakovic, Stefan Bukinac, Vukasin Durdevic, Vanja Dragojevic, Aleksandar Stankovic, Laza Randelovic, Vladimir Licic, Petar Stanic y Nikola Stulic.