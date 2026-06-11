Alineaciones de México vs Sudáfrica 2026: partido inaugural Mundial 2026

Es hoy. Este jueves 11 de junio, comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la cancha del Estadio Ciudad de México. Dirigidos por Javier Aguirre, la Selección Mexicana recibe a Sudáfrica para poner en marcha el tercer partido inaugural en la capital del país tras las ediciones de 1970 y 1986.

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Con la lista reducida a 26 jugadores, el 'Vasco' y la Selección Azteca encaran el primer partido del certamen en un Estadio Ciudad de México renovado.

Previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los últimos juegos amistosos de la Selección Mexicana fueron ante Ghana, Australia y Serbia, encuentros en los que el cuadro de Javier Aguirre obtuvo la victoria antes de debutar en la competencia en la que México es sede junto a Estados Unidos y Canadá.

Del otro lado, el conjunto de los 'Bafana Bafana' viene de empatar sus últimos dos compromisos amistosos frente a Nicaragua y Jamaica. Cabe recordar, que el duelo de esta tarde en el Estadio Ciudad de México marca el segundo juego inaugural entre México y Sudáfrica, pues ambos conjuntos se enfrentaron en 2010 en el Soccer City de Johannesburgo.

Alineaciones México vs Sudáfrica, Mundial 2026

México: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Sudáfrica: Ronwen Williams, Teboho Mokoena, Aubrey Modiba, Lyle Foster, Sphephelo Sithole, Mbekezeli Mobokazi, Iqeaam Rayners, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau, Ime Okon y Jayden Adams.

